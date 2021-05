Ab in die Tonne – unser Mülldesaster

Aufregung an der deutsch-polnischen Grenze. In Polen brennt eine Deponie unter anderem mit deutschem Plastikmüll und bringt einen deutschen Kindergarten in Atemnot. Der Rauch ist unerträglich, eine Gefährdung nicht auszuschließen. Eltern, Erzieher und Einwohner sind verunsichert. Was steckt dahinter?



Stellung bezieht in Nordrhein-Westfalen der Betreiber einer Müllsortieranlage. Von ihm erfahren die Zuschauer, warum deutlich weniger Plastikmüll der Deutschen recycelt wird als geglaubt und wie sich die Lage seit der Corona-Pandemie noch einmal verändert hat.



Im Ort Riegsee in Oberbayern ist die elfjährige Vanessa entsetzt über die vielen Gelben Säcke, die jede Woche anfallen, und sorgt sich um die Umwelt. Kurzerhand ruft sie mit anderen Bürgern zu einem Plastik-Fasten auf. Viele machen mit und reduzieren den Verbrauch von Plastikprodukten und Verpackungen. Das Umdenken macht nicht vor den Grenzen der Gemeinde halt, sondern zieht weitere Kreise. Und es zeigt, ein bewusster Umgang mit Plastik ist möglich und fängt im Kleinen an.



Und: In ihrer neu bezogenen Wohnung wird eine Frau von einer Schlange, die im Papierkorb sitzt, gebissen. Ist sie giftig? Und wie konnte das Reptil überhaupt dorthin gelangen?