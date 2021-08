Abenteuer unterm Gipfel - Faszination Alpen

Ein junges Paar will raus. Die beiden lassen ihr bisheriges Leben hinter sich, kündigen ihre Arbeitsstellen und ihre Wohnung, um in einem umgebauten alten Van zu leben. Damit wollen sie die Welt bereisen und darüber berichten. Ihre erste Reise soll sie in die Alpen führen. "Terra Xpress" begleitet die beiden bei ihrem Trip.



Martin und seine Freunde Raphael und Simon sind im Allgäu aufgewachsen. Schon als Kinder und Jugendliche waren sie viel mit ihren Eltern in den Bergen unterwegs. Auch jetzt als junge Erwachsene fühlen sie sich ihrer Heimat eng verbunden und lieben die Schönheit des Allgäus. Deshalb stört sie umso mehr, dass Touristen und Einheimische immer häufiger ihren Müll und Dreck einfach in der Natur entsorgen.



2019 beginnen sie, einen Clean-up-Day in ihrer Heimat zu organisieren. Über soziale Medien rufen sie zum Mitmachen auf. Jeder, der sich beteiligen will, kann sich im Internet eine Wanderroute oder ein Gebiet aussuchen, die oder das er am Clean-up-Day oder einem anderen Tag im Jahr von Müll und Unrat befreit. "Terra Xpress" begleiten die drei Allgäuer bei ihrer Vision des Clean-up-Days.