Das Mini-Maisfeld der Zukunft passt in zwei Hände und wächst ohne Licht im Keller. Solche sogenannten Microgreens sind Nährstoffwunder auf kleinstem Raum und ein echter Trend für Selbstversorger in Zeiten hoher Lebensmittelpreise.



Du bist, was du isst – das galt bis gestern. Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen: Auch unsere Kinder werden, was wir essen. Die Folgen ungesunder Ernährung können an die nächste Generation weitervererbt werden. Ein ärztlich begleitetes Experiment mit zwei eineiigen Zwillingen zeigt, welche Folgen eine unterschiedliche Ernährung für die beiden genetisch gleichen Körper hat.



Mit Abstand die meisten Lebensmittel werden in privaten Haushalten weggeworfen. Die häufigste Ursache: falsche Lagerung. "Terra Xpress" zeigt, wie sich unnötige Verschwendung vermeiden lässt.