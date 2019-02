Auto leer und Strand voll Eier

Böse Überraschung nach dem Einkaufen im Supermarkt: Alles, was nicht niet- und nagelfest war, ist aus dem Auto verschwunden. Die Fälle häufen sich. "Terra Xpress" zeigt, wie dreiste Diebe zuschlagen, und zwar anders als zunächst gedacht – nämlich ganz ohne Hightech.



Plötzlich werden am Strand der Nordsee Container angespült, die auf dem Meer über Bord gegangen sind. Was zunächst für Strandbesucher eine Attraktion ist, zieht ungeahnte Folgen nach sich, denn nicht immer sind es nur Überraschungseier, die Furore machen.



Was ist im Bodensee los? Den Fischern geht dort kaum mehr etwas in die Netze. Die Ursachenforschung ergibt einen erstaunlichen Grund: Der Bodensee ist so sauber geworden, dass er für viele Fischarten keine Lebensgrundlage mehr bildet. Und das schlägt jetzt hohe Wellen.