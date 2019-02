Campinglust und Wildschweinfrust

Endlich Sommerurlaub auf einem der größten Campingplätze Europas in der Nähe von Venedig. Doch nicht alles kommt für die Urlauber aus Deutschland so, wie erhofft. Volle Schwimmbäder, belegte Strände, unruhige Nachbarn und manche Unbequemlichkeiten muss man mögen, wenn man den Campingurlaub genießen will. Auch an der Isar geht es hoch her. Wochenendtouristen verwandeln ein idyllisches Schutzgebiet regelmäßig in ein Schlauchboot-Mekka mit Partymeile und Müllplatz. "Wehret den Anfängen", heißt es am Neckar, damit dort sogenannte Stocherkähne nicht überhandnehmen. Doch auch wer zuhause weilt, bleibt vor unliebsamen Überraschungen nicht unbedingt verschont. Im Harz werden Gärten von Wildschweinen verwüstet, die den Bewohnern immer näher auf die Pelle rücken. Nachdem etliche Versuche gescheitert sind, die Wildschweine zu vertreiben, denken viele jetzt an radikale Maßnahmen.