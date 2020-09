Corona - Wie ist die Lage und worauf setzt die Wissenschaft

Fieberhaft suchen weltweit Forscher nach Impfstoffen und Therapiekonzepten gegen die Corona-Pandemie.



"Terra Xpress" ist vor Ort bei führenden Spitzenforschern in Deutschland und Europa. Was wird helfen und wann? Und: plötzlich in Quarantäne! Wie kommen Menschen damit klar? Zurückgeworfen in die eigenen vier Wände, während draußen Deutschland runterfährt.