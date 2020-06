Aus der Forschung kommt aktuell neue Hoffnung. Am Max-Planck-Institut Berlin setzt Prof. Stefan Kaufmann auf eine Weiterentwicklung eines Impfstoffes gegen Tuberkulose. Damit könnte das Immunsystem von Risikogruppen und Beschäftigten im Gesundheitssystem vor einer COVID-19-Erkrankung besser geschützt werden, bis ein Impfstoff gegen das neue Coronavirus vorliegt.



In Hannover will Prof. Rainer Blasczyk Blutplasma von bereits Genesenen an erkrankten Corona-Patienten testen. Seine Hoffnung: Die darin enthaltenen Antikörper könnten helfen, die Ausbreitung von SARS-CoV-2 in die Lunge rechtzeitig zu verhindern.



"Terra Xpress" erreichen in diesen Tagen viele Fragen von Zuschauern. Der Virologe Volker Thiel, der mit seinem Team an einem Impfstoff gegen COVID-19 forscht, hat Antworten zu den drängendsten Fragen.