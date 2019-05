Die Camper-Bande und eine Bombe unterm Rosenbeet

Ein Blindgänger im Vorgarten sorgt für Aufruhr im pfälzischen Gönnheim. Der ganze Ort muss evakuiert werden. Eine 500 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe wird im Neubaugebiet entdeckt. Eine Woche lang müssen die Anwohner warten, dann soll sie entschärft werden. In Oranienburg liegen heute immer noch 300 Kriegsbomben unter der Stadt. Aus diesem Grund braucht man hier eine Kampfmittelfreiheitsbescheinigung, wenn man bauen oder umbauen will. Alte Karten der Alliierten könnten Aufschluss geben.



Zwei Studenten bewerben sich im Internet um eine günstige Wohnung. Zur Sicherheit des Vermieters sollen sie sich per Video-Identifikation verifizieren. Klingt sicher, ist es aber nicht. Denn der angebliche Vermieter meldet sich nicht mehr. Stattdessen ermittelt nun die Polizei gegen die beiden Studenten wegen Geldwäsche und Betrugs. Der Grund: Den Studenten wurde ihre Identität gestohlen. Tatsächlich verbreitet sich Identitätsdiebstahl immer mehr. Die Betrüger eröffnen sogar Konten oder nehmen Kredite auf. "Terra Xpress" deckt auf und zeigt besonders perfide Tricks der Kriminellen.