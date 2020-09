Die Häuser-Rettung und Alarm ums Trinkwasser

Plötzlich ist in Heidelberg das Trinkwasser blau. Während die Stadtverwaltung Notfallmaßnahmen einleitet, sucht eine Taskforce fieberhaft nach dem Auslöser. Rührt die Färbung von riskanten Verunreinigungen, oder steckt womöglich eine natürliche Ursache dahinter?



Wenn die Parkplatzsuche nicht enden will, kann das schnell den letzten Nerv rauben. Doch in Fuhlsbüttel regt sich Widerstand. Anwohner wollen nicht länger hinnehmen, dass ihnen Gäste des nahe gelegenen Flughafens die Straßen zuparken, und kämpfen für eine faire Parkregelung. Wenn dann noch Firmen aus der Not ein Geschäft machen, fängt der Ärger allerdings erst richtig an. "Terra Xpress" geht Fällen nach, in denen Parken vor der eigenen Haustür zum Albtraum wird.



Als Ziegel und Steine in seinen Hof herabfallen, ist Martin Müller alarmiert. In den vergangenen Jahren musste er mit ansehen, wie das Gebäude auf dem Nachbargrundstück zunehmend verfällt. Was tun, wenn eine Schrottimmobilie zur Gefahr für andere wird? "Terra Xpress" zeigt, wie Menschen den Kampf für den Erhalt ihrer Dörfer aufnehmen. In Friedrichroda wollen Bürger sogar ein ganzes Schloss retten und greifen zum letzten Mittel: Der untätige Besitzer soll enteignet werden.