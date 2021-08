Die neue Lust am Garten

Wilde Tiere im heimischen Garten? Kommt gar nicht infrage, sagen die meisten und ahnen nicht, wer sich alles auf ihrem Grundstück schon so tummelt.



Das Leibniz-Institut für Zoo - und Wildtierforschung in Berlin hat für ein Projekt Menschen mit Gärten gesucht und ihnen Wildtierkameras zur Verfügung gestellt, damit sie im Auftrag der Wissenschaft ein Jahr lang die tierischen Gäste dokumentieren. Das Projekt hat einen Grund: Wildschweine zerstören ganze Gartensiedlungen, Füchse leben mitten in der Stadt - die Urbanisierung der Wildtiere scheint voranzuschreiten.