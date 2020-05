Dreiste Diebe und Helfer in der Not

Wo ist mein E-Bike? Professionelle Diebesbanden haben es zunehmend auf die wertvollen Räder abgesehen und verfrachten die lukrative Hehlerware ins Ausland. "Terra Xpress" geht zwei spektakulären Fällen nach.



Eigentlich wollen zwei Freundinnen auf "Hexenjagd" gehen - so heißen Geocaches, die nur in der Nacht auffindbar sind. Doch statt eines Schatzes finden sie einen gefesselten Mann. Auch zwei Männer in Bayern machen im Wald eine seltsame Entdeckung: Der vermeintliche Cache entpuppt sich als Versteck für brisante Ware.