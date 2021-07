Extremwetter - Was können wir tun?

Die Unwetterkatastrophen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sowie in Bayern haben die Menschen unvorbereitet getroffen. Kleinste Bäche wurden zu reißenden Fluten, die wie ein Tsunami durch die Ortschaften schossen, Gebäude und Straßen zerstörten.



Ein kompletter Ausfall der Infrastruktur von Strom- und Handynetz bringen die betroffenen Menschen in noch nie aufgrund von Wetterereignissen dagewesene Notlagen. Selbst die Trinkwasserversorgung ist betroffen. Doch wie konnte es dazu kommen? Wie können wir uns in Zukunft davor schützen? Was müssen beziehungsweise können wir tun, um uns auf solche Katastrophen einzustellen und gewappnet zu sein?



"Terra Xpress" trifft betroffene Familien, fragt Expert*innen und Wissenschaftler*innen, wie wir jetzt damit umgehen können und ob wir auch im Städtebau umdenken müssen.