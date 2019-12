Geklaute Hundewelpen und die Autojäger

Bei Dieben stehen Elektroräder hoch im Kurs. Doch in diesem Fall sind sie an den Falschen geraten: Der Eigentümer hatte sein Fahrrad besonders gesichert. Zusammen mit der Polizei nimmt er erfolgreich die Fährte auf. "Terra Xpress" zeigt, wie Technik bei Fahrrad- und Autodiebstählen helfen kann.



Aufgrund nicht erfüllter Sicherheitsvorschriften schaltet ein Bürgermeister Straßenlaternen seiner Gemeinde ab. Für die Erneuerung sollen die Anlieger einen Großteil der Kosten übernehmen. Da geht ihnen ein Licht auf: Sie wollen das Problem günstiger in Eigenregie lösen. "Terra Xpress" zeigt, wann so ein Plan aufgehen kann.