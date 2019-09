Geprellte Mieter und dröhnende Motoren

Dröhnende Motoren und illegale Rennen: Die Anwohner einer beliebten Motorradstrecke in der idyllischen Eifel haben es satt. Sie wollen sich wehren gegen den Lärm und die Raser vor ihrer Haustür und gründen eine Bürgerinitiative. Doch es gibt auch Biker wie etwa Rudi, der den Groll der Anwohner versteht und in seinem Blog für mehr Verständnis wirbt.



Alarm an der Aabachtalsperre im Sauerland, einem Trinkwasserreservoir: Ganz in der Nähe sichtet ein Biologe Krebse in einem See. Eine invasive Art, Träger der Krebspest. Wandern sie von dort in das Reservoir, droht eine Verseuchung des Trinkwassers.