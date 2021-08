Gesundes Land und besser leben

Für Prof. Dr. Peter Berthold, einen der angesehensten Naturforscher Deutschlands, gibt es nur einen Weg: Wir brauchen mehr Flächen für Insekten sowohl in der Landwirtschaft als auch im eigenen Garten. An Ideen mangelt es nicht: "Terra Xpress" begleitet einen Wildlebensraumberater, den es bisher nur in Bayern gibt und dessen Arbeit erste Erfolge zeigt. Außerdem einen Wildblumenaktivisten, der versucht, Bebauungsvorhaben zu stoppen, um Brachflächen zu erhalten.



Außerdem: Die Nachfrage an Bioprodukten wächst zusehends. Dennoch haben es besonders kleinbäuerliche Betriebe schwer: Hohe Regularien wie auch der harte Preiskampf in der Bio-Branche bestimmen den Markt. Zwei Junglandwirte versuchen es dennoch - mit ungewöhnlichen Konzepten.



Und ein Ökolandbauer will Gutes für sich, die Umwelt und seine Hühner tun, indem er sie mit einem mobilen Hühnerstall draußen auf dem Feld leben lässt. Doch er hat die Rechnung ohne die Behörden gemacht.



"Terra Xpress" über die Hürden, die vor allem kleine Landwirte zu bewältigen haben.