Ich will hier raus

Menschen auf der ganzen Welt warten sehnlich auf einen COVID-19-Impfstoff. Jetzt werden an der Universität Oxford die ersten Tests an Probanden durchgeführt. Einer von ihnen ist Edward O'Neal. Was hat ihn zur Teilnahme motiviert? Und was riskiert er womöglich? Zu dieser neuen Testreihe und mögliche Gefahren äußert sich auch die Virologin Prof. Dr. Melanie Brinkmann.



Weniger umsichtig geht ein großer Impfstoffkonzern in Indien vor: Obwohl die Tests noch nicht abgeschlossen sind, will das Unternehmen bereits in wenigen Tagen in Produktion gehen. "Terra Xpress" informiert über die Hintergründe und fragt Dr. Rolf Hömke, den Sprecher der forschenden Pharmaunternehmen in Deutschland, nach seiner Einschätzung.