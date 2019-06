Jagd auf Pilzdiebe und der Hüttenzauber

Manchmal bringen Fledermäuse, trotz aller Faszination, in unserem Alltag eine Menge durcheinander, beispielsweise, wenn sie sich in Wohnhäusern einnisten, wertvolle Wandmalereien und die Orgel einer Kirche ruinieren. "Terra Xpress" zeigt, was passiert, wenn sich Menschen und Fledermäuse ins Gehege kommen.



Organisierte Pilz-Diebe sorgen alljährlich im Grenzgebiet von Österreich für besondere Probleme. In Kärnten hat die Bergwacht sogar eine Sondereinheit gebildet. Mit Überwachungsgängen und Verkehrskontrollen soll den Pilz-Dieben das Leben schwer gemacht werden. "Terra Xpress" geht mit auf die Spur der Pilz-Schmuggler.



Auf 2000 Metern Höhe stehen zwei junge Hüttenwirte unter Zeitdruck. Ihre bewirtschaftete Berghütte muss dringend umgebaut werden. Das ist nur in der kurzen Sommersaison und bei laufendem Betrieb möglich. "Terra Xpress" ist dabei, wenn Seilbahn, Helikopter und Muskelkraft zum Einsatz kommen.