Spion unterm Auto und Vater im Glas

Nicht zu wissen, wer der leibliche Vater ist - für viele Betroffene beginnt damit eine langwierige Odyssee. Besonders schwierig wird es, wenn sich herausstellt, dass man nach einem Samenspender fahnden muss. Und wenn dieser selbst irgendwann auf die Idee kommt, er könnte mehr als ein Kind irgendwo auf der Welt haben - wer weiß, am Ende könnten sich die Suchenden sogar treffen. "Terra Xpress" begleitet drei Betroffene bei ihren Nachforschungen.



Der Wildunfall hätte schlimmer ausgehen können. Die trächtige Ricke verliert beim Zusammenstoß mit dem Auto zwar ihr Leben, aber dank Sturzgeburt konnten ihre drei Kitze gerettet werden. Nun werden sie per Hand aufgezogen - die Chancen stehen gut, dass sie irgendwann in freier Wildbahn leben können. "Terra Xpress" über Wildtiere, die aus Notlagen gerettet werden konnten.