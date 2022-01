Lieferketten unter Druck

Die Baubranche in Deutschland spielt verrückt. Explodierende Preise und Materialmangel. Gründe sind der Bau- und Sanierungsboom während der Coronazeit. Während sich Dachdecker Helmut Z. 2020 noch über die vollen Auftragsbücher gefreut hat, weiß er jetzt nicht mehr, wie er alles abarbeiten soll: "Teilweise müssen wir bei Kollegen um Material betteln, tauschen uns untereinander aus." Neben den Handwerkern leiden vor allem die Endkunden. Denn bei vielen müssen Preise jetzt nachverhandelt werden. "Terra Xpress" begleitet ein junges Paar, das mitten in der Kernsanierung seines neu gekauften Hauses steckt und mit Mehrkosten und Verzögerungen zurechtkommen muss.



Die Einsatzgruppe EG-Paket der sächsischen Polizei in Leipzig arbeitet an Lieferbetrugsfällen – genauer: an gestohlenen Paketen. Denn über eine der Packstationen in Leipzig werden deutschlandweit hochwertige Elektronikgeräte verschickt, sehr häufig Handys. Und hier kommt auch sehr viel weg. Daniel K. ist Leiter der "EG-Paket". "Terra Xpress" dokumentiert seine Arbeit und einen ganz besonders dreisten Fall von internationaler Bandenkriminalität.



Es begann mit drei Paketen pro Tag von einem großen Onlinehändler. Dabei hat Pascal P. gar nichts im Internet bestellt. Er informiert den Kundendienst des Onlinehändlers. Eine Reaktion bleibt zunächst aus. Dafür klingelt der Postmann immer öfter. Schließlich sind es zwölf Pakete pro Tag von drei Zustellern, zu verschiedenen Tageszeiten. Darin: chinesische Billigware. Pascal P. recherchiert, findet online jedoch kaum etwas zu diesem Phänomen, das ihm weiterhilft. Laut Verbraucherzentrale NRW ist Pascal P. jedoch kein Einzelfall. Dahinter steckt offenbar eine Masche von Händlern aus China, um teure Lagerkosten zu vermeiden.