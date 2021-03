Mein Weg zum Traumhaus

In Freiburg entsteht gerade eines der höchsten Holz-Hochhäuser Deutschlands. Holz wird als Baustoff immer beliebter. In Baden-Württemberg entsteht bereits jedes dritte Haus aus Holz. Doch was, wenn es brennt?



Wenn der Bagger beim Hausbau plötzlich Knochen zutage fördert, heißt das Baustopp. Zum Glück ist es kein Fall für die Polizei, sondern einer für die Archäologen. Es sind wertvolle Funde aus dem Siebenjährigen Krieg. Doch wer zahlt die Grabungen - wird der Bauherr zur Kasse gebeten?