Sie sind farblos, kaum zu schmecken und werden unbemerkt verabreicht: K.-o.-Tropfen. Das Opfer kann nicht mehr klar denken und verliert das Bewusstsein. Ein Zustand der Hilflosigkeit, der vom Täter für Raub oder Sexualdelikte ausgenutzt wird. Schon nach maximal zwölf Stunden sind die K.-o.-Tropfen im menschlichen Körper nicht mehr nachweisbar, die Erinnerung an das Geschehene ist nur bruchstückhaft oder ganz weg. Folglich kommt es zu verhältnismäßig wenig polizeilichen Ermittlungsverfahren. Die traumatischen Auswirkungen für die Betroffenen hingegen sind dramatisch und langwierig.



Nina Fuchs war selbst Opfer eines solchen sexuellen Übergriffes und kämpft noch immer um Gerechtigkeit. Sie gründet den Verein "KO – Kein Opfer e.V.", will Aufmerksamkeit schaffen und Betroffenen eine Anlaufstation bieten. Außerdem fordert Nina Fuchs eine Veränderung der gesetzlichen Lage.



In Deutschland macht sich seit rund einem Jahrzehnt ein merkwürdiges Phänomen breit. Polizei, Helfer und Rettungskräfte werden beschimpft, angegriffen und bei ihren häufig lebensnotwendigen Arbeiten behindert. "Terra Xpress" schildert einen aktuellen Fall und geht zusammen mit Betroffenen und Experten den Auslösern und Ursachen auf die Spur. Welche Gegenmaßnahmen werden getroffen?



Maximilian Pollux ist ein gefragter Coach und Experte für Gewaltprävention, auch in den Medien. Doch mit zwölf geriet er auf die schiefe Bahn. Diebstahl, rauchen, trinken, kiffen. Er wollte ein Gangster sein und bekam immer mehr Probleme mit der Polizei. Letztlich landete er wegen Drogen, Waffenhandel und Körperverletzung im Gefängnis. Erst nach zehn Jahren wird er wieder entlassen – und beschließt, sein Leben umzukrempeln.



In Mainz gründet Pollux den Verein SichtWaisen. Er will Jugendliche unterstützen, damit sie nicht in den Sumpf aus Kriminalität, Drogen und Gewalt abrutschen. Er ist überzeugt, dass ihm ein solches Programm als Jugendlicher geholfen hätte – doch das Angebot gab es damals nicht.