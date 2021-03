Mysteriöses Deutschland: Was geschah in dieser Stunde?

Hört sich an wie ein Rauchmelder: Was ist das nur für ein nerviger Piepton auf dem Friedhof? Das Piep-Geräusch scheint von oben zu kommen.

Quelle: ZDF/Ann-Kristin Danzenbächer

"Terra Xpress" - diesmal mit mysteriösen Begebenheiten: Eine Familie in Eschwege hört abends einen Piepton, nervig und laut wie eine Alarmanlage. Von da an hören sie und Nachbarn ihn Nacht für Nacht. Die Polizei findet nichts. Im Glockenturm des kleinen Ortes Löwenhagen läuten die Glocken zur Unzeit. Dorf und Kirchenvorstand stehen Kopf. Wie von Geisterhand ist immer wieder der Hebel umgelegt, der das Geläut aktiviert. Bis ein zufälliger Schnappschuss den Spuk enttarnt.



Als Archäologen bei einer Grabung einen großen Ausschlag des Metalldetektors registrieren, ist schnell klar, das muss ein besonderer Fund sein. Und es stellt sich heraus, ein ungewöhnlicher Fund erfordert ungewöhnliche Maßnahmen. Nach einigem Hin und Her wird der Erdklumpen eingegipst und als Ganzes gehoben, ein 500-Kilo-Rätsel aus der Römerzeit. Am Ende mehrerer abenteuerlicher Untersuchungen steht eine Sensation: Die Archäologen haben eine römische Rüstung entdeckt - und zwar eine weltweit einzigartige. Der sogenannte Schienenpanzer ist nämlich komplett und der älteste, der je gefunden wurde.