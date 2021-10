Neustart in die Zukunft

"Terra Xpress" begleitet Fischer Gunner Gerth-Hansen und seinen jungen Nachfolger. Früher gab es auf der Insel Fehmarn 24 Kleinbetriebe, mittlerweile sind es nur noch fünf. Dieses Problem zieht sich entlang der gesamten Ostseeküste, die stark unter der Überfischung leidet. Gerth-Hansen zieht die Konsequenzen daraus und verkauft. Doch bereits in den Jahren zuvor hat ihn ein verändertes Geschäftsmodell über Wasser gehalten: der Tourismus.



Stephan Haida ist erfolgreicher Messebauer mit rund 60 Angestellten. Eine Branche, die durch die Coronakrise den Totalzusammenbruch erlebt hat. Haida entwickelt mit seinem Geschäftspartner ein Modell für ein zusammenklappbares, mobiles Homeoffice.



"Terra Xpress"-Moderatorin Lena Ganschow besucht außerdem den einzigen Hopfenbauer in Rheinland-Pfalz: Andreas Dick aus Holsthum in der Eifel. Seine Felder wurden durch die Überschwemmungen im Sommer 2021 zum größten Teil zerstört, die Ernte vernichtet. Trotzdem ist er entschlossen, zusammen mit Partnern vor Ort, nach Wegen zu suchen, um den Familienbetrieb wiederaufzubauen und zukünftig nachhaltiger und klimagerechter zu produzieren.