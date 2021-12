Ohne Moos nix los – Stressfaktor Geldanlage

In den Supermarkt gehen, Ware einpacken und rausgehen – so sieht das Einkaufen der Zukunft aus. "Pick and Go", "Smile to pay" oder "Amazon Go" machen es vor. Das Bargeld verschwindet und man zahlt durch die Kontrolle von biometrischen Daten. REWE testet zurzeit in Köln in einem Supermarkt ein neues System des kassenlosen Bezahlens, "Terra Xpress" testet den Laden.