Raffinierter Autoklau und das Bierfässer-Rätsel

Anfangs dokumentiert die Kamera noch Teddy Hugos Reise über den Wolken, dann reißt der Kontakt zum Wetterballon ab. Ein fünfjähriges Mädchen findet Hugo schließlich in Schweden und bringt ihn seinem Besitzer zurück.



Es ist eine erstaunliche logistische Leistung: Die Diebe kommen nachts, sind schnell und stehlen Dutzende, sogar Hunderte Metallfässer. So geschehen bei Getränke- und Bierhändlern in ganz Deutschland. Wie geht die mutmaßliche Bande vor, und was macht sie mit dem Diebesgut? Kann die Polizei das Bierfässer-Rätsel lösen?