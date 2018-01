Schatz entdeckt und reich geworden

So wie bei einem Hobby-Geologen, der beim Spaziergang zufällig die ältesten Felsgravuren Deutschlands entdeckt hat, an die 25 000 Jahre alt. In einem anderen Fall ist ein Gartenbesitzer auf ein im Boden tief vergrabenes Auto gestoßen, das zu brisanten Erkenntnissen führt. Drei unglaubliche Ereignisse, über die "Terra Xpress" berichtet.