Stress am Berg und dreiste Diebe

Ein Stapel teurer Traktorreifen - weg! Ein Stück des Zaunes - einfach aufgeschnitten! Ganz in der Nähe verschwinden 350 Pkw-Reifen im Wert von 30 000 Euro. Eine Tür auf dem Firmengelände - aufgebrochen! Die Diebe machen keine Fehler - denken sie jedenfalls. "Terra Xpress" ist mit Kommissar Zufall unterwegs.



Ein kurzer Knall, als sich ein Wagen in die Seite des Autos schiebt. Die Schuldfrage scheint eindeutig. Doch es gibt verdächtige Spuren am Verursacherauto. "Terra Xpress" vor Ort.