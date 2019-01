Damit im nächsten Urlaub der Spaß nicht vergeht

Einige Zeit zurück aus dem Urlaub, da liegt im Briefkasten ein Knöllchen mit einer saftigen Geldstrafe aus Österreich - wegen Mautprellerei. "Terra Xpress" zeigt, wie einem so etwas passieren kann, ohne dass man die geringste Ahnung gehabt hat. Auf Mallorca sind Fahrten im Speedboot bei Touristen beliebt. Doch plötzlich ist so ein sündhaft teures Boot spurlos verschwunden. Kein Einzelfall. Allein in Europa werden 10 000 Boote und Jachten pro Jahr gestohlen. "Terra Xpress" macht deutlich, was es mit dem Speedboot-Klau auf Mallorca auf sich hat und welche Maßnahmen ein deutscher Besitzer dagegen unternimmt. Immer häufiger verschwinden leere Getränkekisten aus Höfen von Getränkemärkten, leere Gemüsekisten von Feldern und Holzpaletten aus Lagern. Anhand solcher Fälle zeigt "Terra Xpress", wie mit allem, was nicht niet- und nagelfest ist und was Pfandgeld bringt, lukrative kriminelle Geschäfte betrieben werden.