Unter Wasser mit einer Meeresbiologin: Können wir die bedrohliche Versauerung und Verschmutzung der Ozeane noch aufhalten? Julia Schnetzer möchte ein Bewusstsein dafür wecken, welche Bedeutung die Meere für unser Klima an Land haben. Und wie wir die einzigartigen Lebenswelten in den Tiefen der Ozeane bewahren können.



Die Energiewende hat kaum ein Ort so konsequent vorangetrieben wie das oberfränkische Wunsiedel. Der kleinen Gemeinde gelingt es, komplett auf die Energie durch Wind, Sonne und Biomasse umzustellen – auch dank der Beteiligung der Einwohner. Ein Energieprojekt, das mittlerweile sogar Überschüsse erzeugt, die für zusätzliche Einnahmen in der Gemeindekasse sorgen. Auch in Sachen Versorgungssicherheit ist der Ort einen entscheidenden Schritt voraus.