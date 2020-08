Unsere kleine Insel und die Sehnsucht nach dem Meer Dreiteilige Erlebnisreise

Wer kann sich noch eine Wohnung an der Küste leisten? Land unter: Eine Familie kämpft ums Überleben auf der Hallig. Und: Schweinswal in Not. Eine außergewöhnliche Rettungsaktion.

something Im TV-Programm: ZDF, 23.08.2020, 18:25 - 18:55 something 23.08.2020 Video verfügbar ab 22.08.2020, 18:30