Verbotene Flitzer und Ärger auf dem Land

Was tun, wenn der Nachbar klagt? Der Umbau des Hauses ist gerade abgeschlossen, als plötzlich die Baugenehmigung zurückgezogen wird. Muss die junge Familie jetzt ihr ganzes Haus abreißen? "Terra Xpress" geht Fällen nach, in denen das Traumhaus zum Albtraum wird.



Lauter, schneller, breiter - und das um jeden Preis. Wenn Auto-Poser in ihren aufgemotzten Schlitten unterwegs sind, kann es schnell gefährlich werden. Doch in Düsseldorf haben sie die Rechnung ohne die Beamten der AG Tuning gemacht. Polizeihauptkommissar Ludger Walther macht so leicht niemand etwas vor. Er ist selbst leidenschaftlicher Auto-Fan und kennt fast alle Tricks. In einem Großeinsatz ziehen er und seine Kollegen verbotene Flitzer aus dem Verkehr.



Als Kuh Lonie nicht mehr fressen will, ist Heinz Wennekamp alarmiert. In den vergangenen Jahren musste der Landwirt immer wieder seinen Milchkühen beim Sterben zusehen. Mit allen Mitteln kämpft er um das Überleben von Lonie. Durch achtlos weggeworfenen Müll sind scharfe Metallsplitter in den Magen des Tieres gelangt. Jetzt besteht nur noch wenig Hoffnung für Lonie. Doch dann kommt dem Tierarzt eine Idee.