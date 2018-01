Verschwunden im Schnee und Überraschung am Himmel

Ein Hobbyfotograf hält etwas Merkwürdiges fest: Ein Passagierjet scheint einen Teil seiner Ladung zu verlieren. Entledigt sich der Flieger etwa illegalerweise seines Toiletteninhalts? "Terra Xpress" zeigt, was hinter diesem und anderen dubiosen Vorgängen steckt.



Bei Renovierungsarbeiten einen Schatz zu finden, ist wie ein Sechser im Lotto. So geht es einer Familie in Berlin-Zehlendorf. Im Erdgeschoss ihrer Villa sollen die alten Tapeten endlich ab. Was dabei zum Vorschein kommt, versetzt die Familie in Staunen: Farbenfrohe Wandmalereien in hervorragendem Erhaltungszustand. Außerdem: Der Abriss einer alten Fabrik droht zu scheitern, weil auch dort alte Wandmalereien entdeckt werden.