Deutschlands Verkehrsnetz ist marode, die Reparateure von Straßen und Brücken kommen nicht hinterher. Für Betroffene auf beiden Seiten bedeutet das Stress und Frust. "Terra Xpress" begleitet Straßenarbeiter bei ihrem gefährlichen Job und eine Familie bei ihrer Stau-Odyssee auf der Urlaubsreise.



Extrem schnell, extrem laut, extrem gefährlich: Das rücksichtslose Verhalten von Rasern auf deutschen Straßen fordert immer wieder Tote. Einige PS-Rowdys reisen dafür sogar extra aus dem Ausland an. Denn in Europa gibt es neben der britischen Ilse of Man nur noch in Deutschland kein generelles Tempolimit. Speziell junge Männer in aufgemotzten Autos gelten bei der Polizei daher als "neue Gefährdergruppe" im Straßenverkehr, gegen die sie gezielt vorgeht.



Ohne eigenes Auto, aber trotzdem mobil in der City unterwegs: Autofreie Innenstädte sind kein Science-Fiction mehr, sondern längst Realität. 15-Minuten-Stadt heißt das Konzept, das in Paris oder Mailand umgesetzt wird. Das bedeutet nicht Verzicht, sondern mehr Lebensqualität für alle und einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.