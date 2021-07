Wo ist mein Vater?

Mehreren Hundert Frauen und Männern wurden in der DDR die Kinder weggenommen: Manche suchen bis heute nach ihren Kindern. "Terra Xpress" über eine bewegende Geschichte.



Laut UN werden im Jahr 2100 über elf Milliarden Menschen auf der Erde leben. In Deutschland dagegen schrumpft die Einwohnerzahl. Hier bekommen Frauen durchschnittlich 1,5 Kinder. Damit die Bevölkerung stabil bleibt, müssten es rechnerisch für eine wachsende Bevölkerung 2,1 Kinder sein. "Terra Xpress" stellt fest: In Nigeria kommen immer noch zu viele Kinder auf die Welt, in Südkorea fast keine mehr. Ein Gleichgewicht gibt es nicht. Wird die Bevölkerung auf der Welt wirklich immer weiter wachsen?