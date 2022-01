Zu wenig, zu teuer - wird Wohnen zum Luxus?

Gerade in Ballungszentren ist bezahlbarer Wohnraum knapp, und allein zu wohnen ist besonders teuer. Daher schließen sich immer mehr Menschen verschiedener Generationen in genossenschaftlichen Wohnprojekten zusammen. "Terra Xpress" stellt eine solche Kommune 2.0 im hessischen Elbtal vor.



Die Chancen auf dem Wohnungsmarkt hängen in Zukunft vor allem von der Frage ab, wo jemand lebt: in jungen, urbanen Metropolen mit ökologisch perfekten Premium-Immobilien oder in abgehängten ländlichen Regionen mit zunehmend älterer Bevölkerung. "Terra Xpress" geht der Frage nach: Wie wohnen wir im Jahr 2040?