Intendant Dr. Thomas Bellut und der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling bei der Einweihung der Mainzelmännchen-Ampel auf dem Neubrunnenplatz in Mainz am 23.11.2016. Quelle: ZDF/Andrea Enderlein

Kunden und Agenturen über das erfolgreiche ZDF-Programm aufzuklären und seine Relevanz in den Mediaplänen darzustellen, ist eine zentrale Aufgabe der ZDF Werbefernsehen GmbH. Die bereits 2014 begonnenen vielfältigen kommunikativen Maßnahmen zur »neuen Primetime« wurden in 2016 fortgeführt. Hintergrund ist die Veränderung im Fernsehmarkt. Früher wurde die »Primetime« durch die Höhe der Programminvestitionen und der Reichweiten definiert. Beides spricht heute gegen die Kommerziellen, deren Primetime an Relevanz verliert, und dafür, dass die neue Primetime sich im ZDF-Werbefernsehen zwischen 17.00 und 20.00 Uhr im ZDF abspielt. Jede Menge US-Kaufserien und sparsam produzierte Factual-Entertainment-Formate stehen eigenproduzierten ZDF-Serien wie den „Rosenheim-Cops" oder den „SOKOs" gegenüber – mit Qualität, Zuschauerleistung und Produktionskosten auf Primetime-Niveau.



Neben der verlässlich hohen Programmreichweite im ZDF erreichen vor allem die Werbeblöcke – trotz reichweitenstarker Gegen- und Abendprogrammierungen oder Sportevents – stets Platzierungen unter den Top Ten der reichweitenstärksten Standard-Werbeinseln aller Fernsehsender. Die Übergänge zwischen Fernsehprogramm und Werbung werden von den Mainzelmännchen markiert. Sie dienen dem ZDF, der staatsvertraglichen Verpflichtung zur Trennung von Werbung und Programm gerecht zu werden. Darüber hinaus besitzen sie ein starkes emotionales Potenzial, was sich positiv auf die Werbeerinnerung der im Umfeld geschalteten Spots auswirkt. Im Jahr 2016 bekamen sie in Zusammenarbeit mit dem ZDF-Marketing und der HR Neue Medien zusätzliche Betätigungsfelder. Seit November regelt die erste Mainzelmännchen-Ampel Deutschlands die Fußgängerströme an einem der höchsten frequentierten Überwege der Mainzer Innenstadt. Mit einem enormen überregionalen Medienecho wurde die Aktion national positiv aufgenommen. Schon jetzt ist die Ampel zu einem beliebten »Selfie-Point« in der Stadt geworden.