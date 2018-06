Haushaltsplan 2017

Von den Ausgaben entfallen 68,7 Mio. Euro auf die Sachinvestitionen. Der Anteil der Sachinvestitionen an den Gesamtausgaben liegt damit bei rund 49,4 Prozent. Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit liegt, wie schon in den vergangenen Jahren, bei den Dienstleistern der Produktionsdirektion, hauptsächlich im Bereich Informations- und Systemtechnologie (27,2 Mio. Euro) sowie im Bereich Produktions- und Sendebetrieb (11,4 Mio. Euro). In den letzten Jahren war die Investitionstätigkeit im Wesentlichen geprägt von der Einführung des hochauflösenden Fern­sehens HDTV, der Ablösung von videobandgestützten Produktionsformen durch IT-gestützte Produktionsprozesse und der Weiterentwicklung der ZDF-Online-Angebote. Während die HDTV-Einführung weitgehend abgeschlossen ist, werden die übrigen Themenkomplexe in den kommenden Jahren weiterhin maßgeblich die Investitionsstrategie des ZDF bestimmen. Die Diversifizierung des TV- und Medienmarkts setzt sich mit zunehmender Geschwindigkeit fort. Die Konkurrenz durch Online- und Streaming-Plattformen nimmt stetig zu. Daraus ergibt sich für das ZDF die Notwendigkeit, Inhalte noch schneller produzieren und auf verschiedensten Verbreitungswegen und Plattformen publizieren zu müssen. Der Vernetzung von Planungs-, Produktions- und Informationssystemen kommt hierbei auch weiterhin eine herausragende Bedeutung zu. Hiermit soll es zukünftig möglich sein, Inhalte über ihren gesamten Lebenszyklus – von der Idee über die Produktionsplanung, den Dreh, Schnitt, die Ausstrahlung und Online-Publikation bis hin zur Archivierung – lückenlos zu organisieren. In diesem Zusammenhang wird auch die Möglichkeit, zeit- und ortsunabhängig zu arbeiten, immer wichtiger. Auf diese Herausforderung müssen die IT-Systeme und Applikationen des ZDF vorbereitet werden. Die zunehmende Vernetzung der IT-Systeme, kürzer werdende Innovations- und Technologielebenszyklen sowie die fortschreitende Ablösung von Fernsehproduktionstechnik durch Standard-IT-Komponenten erfordern eine sukzessive Umstellung der ZDF-Produktions- und IT-Landschaft. Die bestehenden technischen Infrastrukturen müssen weiter konsolidiert und auf neue Plattformen und Systeme migriert werden. Darüber hinaus sollen die verbliebenen Großrechneranwendungen und Datenbanken in den nächsten Jahren in moderne Client-Server-Architekturen überführt werden. Anders als im Vorjahr ist bei den Programminvestitionen ein Zuführungssaldo in Höhe von 10,9 Mio. Euro vorgesehen. In den Ansätzen für die anderen Investitionen von rund 59,4 Mio. Euro sind vor allem Mittel für den Aufbau des Versorgungsstocks und den Forderungsaufbau gegen die Rückdeckungsversicherung enthalten.