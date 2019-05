¾ (engl.: Three Quarters)

Sendung: offen

22nd Sofia International Film Festival, Sofia/Bulgarien

„SOFIA CITY OF FILM“ Grand Prix Award, Best Bulgarian Feature Film

(Redaktion: Burkhard Althoff, Doris Hepp)



Ága

Sendung: offen

36th Fajr International Film Festival, Teheran/Iran

Großer Preis – Bester Film, Kategorie International Competition

28. Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin

NDR-Regiepreis an Milko Lazarov (Regie)

65th Sydney Film Festival 2018, Sydney/Australien

5. Preis, Kategorie Audience Award – Features

14th Eurasia International Film Festival (EIFF), Astana/Kasachstan

Best Director an Milko Lazarov (Regie)

24. Sarajevo Film Festival, Sarajevo/Bosnien

Heart of Sarajevo for Best Feature Film, Kategorie “Official Award/Competition Program

36. “Golden Rose” Bulgarian Feature Festival, Varna/Bulgarien

Golden Rose Award for Best Feature Film

Danny Lerner Award

Critics Guild Award (UBF)

Accredited Journalists’ Award

Best Director Award an Milko Lazarov (Regie)

Best Cinematographer Award an Kaloyan Bozhilov (Bildgestaltung)

29th Ljubljana International Film Festival, Ljubljana/Slowenien

Dragon Audience Award

40th Cairo International Film Festival 2018, Kairo/Ägypten

Shadi Abdel Salam Prize for Best Film, Kategorie International Film Critics Week

3rd International Film Festival Macao (IFFAM), Macao/China

Award for best technical contribution an Kaloyan Bozhilov (Bildgestaltung)

(Redaktion: Alexander Bohr)



AYKA

Sendung: offen

71. Filmfestspiele Cannes, Cannes/Frankreich

Beste Schauspielerin an Samal Yesyamova (Darstellerin)

Bergen International Film Festival (BIFF), Bergen/Norwegen

Cinema extraordinaire, Kategorie Internationaler Spielfilm

55. Antalya International Film Festival, Antalya/Türkei

Beste Schauspielerin an Samal Yeslyamova (Darstellerin)

28. Filmfestival Cottbus – Festival des osteuropäischen Films

Bester Film

Preis der Ökumenischen Jury

19st Tokyo FILMex International Film Festival 2018, Tokio/Japan

Grand Prize an Sergey Dvortsevoy (Regie)

(Redaktion: Doris Hepp, Christian Cloos)



An den Ufern des Nil (dreiteilige Dokumentation)

Sendung: 1./ 2./ 3. März 2017 (3sat: 1. September 2017)

Columbus Film-Preis 2018 (Verband Deutscher Reisejournalisten - VDRJ), Berlin

Silberner Columbus, Kategorie Filmpreis/Regie an Michael Gregor(Regie)

(Redaktion: Petra Boden)



Auf der Jagd – Wem gehört die Natur?

Sendung: offen

12. Internationales Naturfilmfestival Green Screen, Eckernförde

Beste Postproduktion an Alice Agneskirchner (Regie), André Hammesfahr (Schnitt), Niko Remus (Postproduktion)

CIC – The International Council for Game and Wildlife Conservation, Budapest/Ungarn

CIC Kommunikationspreis 2018, Kategorie Filmpreis an Alice Agneskirchner (Regie) und Leopold Hoesch (Produzent)

(Redaktion: Olaf Grunert)



Bad Banks

Sendung: 1./2. März 2018

30. Bayerischer Fernsehpreis, München

Bayerischer Fernsehpreis „Blauer Panther“, Kategorie Fernsehfilm/Serien und Reihen an Christian Schwochow (Regie)

15. Quotenmeter.de-Fernsehpreis (privates Online-Fernsehmagazin)

1. Preis, Kategorie Beste Hauptdarstellerin einer Serie oder Reihe an Paula Beer (Darstellerin)

Deutscher Schauspielpreis 2018, Berlin

Beste Schauspielerin in einer Hauptrolle an Paula Beer (Darstellerin)

Bester Schauspieler in einer Hauptrolle an Barry Atsma (Darsteller)

L’académie du film luxembourgeois (Akademie des luxemburgischen Films), Luxemburg

Luxemburgischer Filmpreis 2018, Kategorie Beste TV-Produktionen und Neue Medien

Hessischer Film- und Kinopreis 2018 (Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst ), Frankfurt

Sonderpreis des Hessischen Film- und Kinopreises 2018

PRIX EUROPA – Continental Media Festival 2018, Berlin & Potsdam

2. Platz (Besondere Erwähnung), Kategorie TV Fiction/Series

8. Deutscher Regiepreis Metropolis 2018 (Bundesverband Regie), München

Beste Regie TV-Serie/Serienfolge an Christian Schwochow (Regie)

70. Bambi-Verleihung 2018, Medien- und Fernsehpreis der Hubert Burda Media, Berlin

Bambi 2018, Beste Schauspielerin national an Paula Beer (Darstellerin)

6. Preisverleihung der Deutschen Akademie für Fernsehen (DafF) München, Berlin

Auszeichnung in der Kategorie Redaktion/Producing an Caroline von Senden, Alexandra Staib, Andreas Schreitmüller, Uta Cappel)

Auszeichnung in der Kategorie Produktion an Lisa Blumenberg

Auszeichnung in der Kategorie Schauspieler Hauptrolle an Barry Atsmma

Auszeichnung in der Kategorie Schauspielerin Nebenrolle an Desirée Nosbusch

Auszeichnung in der Kategorie Schauspieler Nebenrolle an Albrecht Schuch

Auszeichnung in der Kategorie Casting an Anja Dihrberg (Casting)

(Redaktion: Caroline von Senden, Alexandra Staib, Uta Cappel, Andreas Schreitmüller)



Blind & Hässlich

Sendung: 13. November 2017 (ZDF)

Preis der deutschen Filmkritik 2017, Berlin

Beste Hauptdarstellerinnen an Naomi Achternbusch (Darstellerin) und Clara Schramm (Darstellerin)

(Redaktion: Claudia Tronnier, Meinholf Zurhorst)



Buñuel im Labyrinth der Schildkröten

Sendung: offen

Animation IS Film Festival 2018, Hollywood/Los Angeles/USA

Special Jury Award

(Redaktion: Simon Ofenloch)



Denk ich an Deutschland in der Nacht

Sendung: offen (Kinostart: 11. Mai 2017)

Preis der deutschen Filmkritik 2017, Berlin

Beste Musik

(Redaktion: Dieter Schneider)



Die Anfängerin

Sendung: offen

2018 Fort Lauderdale International Film Festival, Fort Lauderdale/USA

Beste Regie an Alexandra Sell (Buch/Regie)

(Redaktion: Christian Cloos, Doris Hepp)



Die Flucht- Kaçış

Sendung: 7. Juni 2018

37th Istanbul Film Festival (iKSV), Istanbul/Türkei

Best Cinematographer, Kategorie National Competition an Florent Herry (Kamera)

(Redaktion: Claudia Tronnier, Doris Hepp)



Die Grand Tour de Suisse (Folge: Vom Jura ins Wallis)

Sendung: 12. September 2017

Columbus Film-Preis 2017 (Verband Deutscher Reisejournalisten - VDRJ), Berlin

Silberner Columbus, Kategorie Filmpreis/Kamera an Boris Mahlau (Kamera)

(Redaktion: Petra Boden)



Die Spur (Pokot)

Sendung: offen

Nationale Filmkritikervereinigung der USA (NSFC), New York/USA)

Lobende Erwähnung an Agnieska Holland (Regie)

(Redaktion: Simon Ofenloch)



Draußen in meinem Kopf

Sendung: offen

39. Filmfestival Max-Ophüls-Preis, Saarbrücken

Preis der Jugendjury 2018 an Eibe Maleen Krebs (Regie)

(Redaktion: Claudia Tronnier, Olaf Grunert, Barbara Häbe)



Ein Kind wird gesucht

Sendung: 15. Dezember 2017

Deutsches Fernsehkrimi Festival 2018, Wiesbaden

Preis der Publikumsjury des Wiesbadener Kuriers

Bester Darsteller an Heino Ferch (Darsteller)

(Redaktion: Günther van Endert, Olaf Grunert )



Eine fantastische Frau

Sendung: offen

National Board of Review, New York/USA

TOP 5 Foreign Language Film

29th Palm Springs International Film Festival 2018, Palm Springs/Kalifornien/USA

FIPRESCI Prize, Kategorie Best Actress in a Foreign Language Film an Daniela Vega (Darstellerin)

90. “Oscar”-Verleihung, Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), Los Angeles/USA

Oscar, Kategorie Bester nichtenglischer Film

32. Spanische Filmpreise „Premios Goya“ 2018, Madrid

Bester Iberoamerikanischer Film

Premios Platino del Cine Iberoamericano, Xcaret/Playa del Carmen/Mexiko

Bester Film

Beste Regie an Sebastián Lelio (Regie)

Beste weibliche Darstellerin an Daniela Vega (Darstellerin)

Bestes Drehbuch an Sebastián Lelio und Gonzalo Maza (Drehbuch)

Bester Schnitt an Soledad Salfate (Schnitt)

(Redaktion: Alexander Bohr)



Eine unerhörte Frau

Sendung: 14. April 2017

19. Deutscher Fernsehpreis, Köln

Deutscher Fernsehpreis 2017, Kategorie Fiktion: Bester Fernsehfilm

54. Grimme-Preis 2018, Marl

Publikumspreis der Marler Gruppe an Angelika Schwarzhuber und Christian Lex (Buch), Hans Steinbichler (Regie), Romy Butz und Rosalie Thomass (Darstellerinnen)

Der Deutsche Schauspielpreis 2018 (BFFS), Berlin

Beste Schauspielerin in einer Hauptrolle an Rosalie Thomass (Darstellerin)

(Redaktion: Daniel Blum, Olaf Grunert)



Foxtrot

Sendung: offen

8e Luxembourg City Film Festival, Luxemburg/Luxemburg

Grand Prix by Orange

(Redaktion: Meinolf Zurhorst)



Frauen und Ozeane (fünfteilige Reihe – Folge: Nan Hauser – Wege der Wale)

Sendung: 7. März 2016

European Science TV & New Media Festival “SCI-DOC” 2018, Lissabon/Portugal

Woman in Science Award (Erster Preis), Kategorie Women in Science

(Redaktion: Marita Hübinger)



Genesis 2.0

Sendung: offen

34. Sundance Film Festival 2018 Park City/Utah/USA

Special Jury Award for Cinematography, Kategorie World Cinema Documentary

an Peter Indergand, Maxim Arbugaev (Kamera)

40. Moscow International Film Festival (MIFF), Moskau/Russland

Publikumspreis

15th Seoul Eco (Green) Film Festival (SEFF), Seoul/Südkorea

Best Feature Film, Kategorie International Competition

21e „Cinem Ambiente“ Environmental Film Festival, Turin/Italien

Premio Asja.energy, Kategorie Internationale Dokumentationen

14e Festival International du Film Scientifique „Pariscience, Paris/Frankreich

Mention spéciale, Kategorie Compétition Grand Écran

Zürcher Filmpreis (Stadt Zürich), Zürich/Schweiz

Zürcher Filmpreis 2018

(Redaktion: Martin Pieper)



Global Family

Sendung: 28. August 2018

39. Filmfestival Max-Ophüls-Preis, Saarbrücken

Bester Dokumentarfilm an Andreas Köhler und Melanie Andernach (Regie)

20. Zimbabwe International Film Festival (ZIFFT 2018), Harare/Simbabwe

Best International Documentary

29. Kinofest Lünen, Lünen

Jurypreis RuhrPott (Preis der Ruhr Nachrichten) an Andreas Köhler und Melanie Andernach (Regie)

(Redaktion: Christian Cloos, Susanne Mertens)



Got the Music (Programmspot)

20. Internationale Eyes & Ears Awards Creation, Innovation & Effektivität 2018, München

2. Preis, Bester Sender-Spot, Kategorie Promotion

1. Preis, Bester Schnitt, Kategorie Promotion

(Kreativteam: Ce´cile Chavepayre, Henri Erhard, Christian Gyss, Mikael Cuchard, Anne Seymor)



Got the Music (Schnitt)

20. Internationale Eyes & Ears Awards Creation, Innovation & Effektivität 2018, München

1. Preis, Bester Schnitt, Kategorie Promotion

(Kreativteam: Ce´cile Chavepayre, Henri Erhard, Christian Gyss, Mikael Cuchard, Anne Seymor)



Gute Manieren („Good Mannners“/“As Boas Maneiras“)

Sendung: offen

22. Festival de Cine de Lima PUCP, Lima/Peru

Bester Film, Kategorie Jurado de la Crítica Internacional

(Redaktion: Meinolf Zurhorst)



Gutland

Sendung: offen

30. Galway Film Fleadh 2018, Galway/Irland

Bester Internationaler Debütfilm

8. Luxemburgischer Filmpreis 2018

Hauptpreis - Bester Langfilm

Beste Schauspielerische Leistung an Vicky Krieps (Darstellerin)

(Redaktion: Alexander Bohr, Jörg Schneider)



Hellfest 2018 (Programmspot)

Sendung: 23. Juni 2018

20. Internationale Eyes & Ears Awards Creation, Innovation & Effektivität 2018, München

1. Preis, Bester On-Air-Programm-Spot: Show & Unterhaltung, Kategorie Promotion

(Realisation: Cécile Chavepayre, Henri Erhard, Jean-Baptiste Sejourné, Olivia Rehazek)



High Life

Sendung: offen

66. Internationales Filmfestival San Sebastián (SSIFF), Donostia-San Sebastián/Spanien

FIPRESCI-Preis der Internationalen Filmkritiker- und Filmjournalisten-Vereinigung

(Redaktion: Meinolf Zurhorst)



Hissa Hilal – Eine Stimme hinter dem Schleier

Sendung: 22. November 2017

Deutscher Dokumentarfilmpreis 2018 (SWR, MfG, Ba-Wü), Stuttgart

Preis der Norbert Daldrop Stiftung an Stefanie Brockhaus und Andy Wolf (Regie, AutorInnen)

(Redaktion: Claudia Tronnier, Lucas Schmidt, Kathrin Brinkmann)



Hochspannung (Programmspot)

Filmreihe, April 2018 (acht Spielfilme)

20. Internationale Eyes & Ears Awards Creation, Innovation & Effektivität 2018, München

2. Preis, Kategorie Bester On-Air-Programm-Spot: Fiction Lizenzware,

Kategorie Promotion

(Realisation: Cécile Chavepayre, Henri Erhard, Delphine Werner, Mikael Cuchard, Ines Roscher, Joan Appel)



Im Königreich der Pilze

Sendung: 19. Mai 2018

2018 SCINEMA International Science Film Festival Adelaide/Australien

Bester Film

Jackson Hole Science Media Awards “SMASH 18”, Boston/USA

Bester Film, Kategorie Science of Life

14e Festval International du Film Scientifique “Pariscience”, Paris/Frankreich

Grand Prix AST (Ville de Paris)

Innsbruck Nature Film Festival (INNF) 2018, Innsbruck/Österreich

BEST FILM ON THE TOPIC OF SOIL 2018, Kategorie Special Award

Hollywood forever film festival 2018, Los Angeles/USA

Diamond Award, Best Documentary Short

Best Director

Best Cinematography

Best Editing

59th Tesssaloniki International Film Festival 2018, Thessaloniki/Griechenland

Publikumspreis

(Redaktion: Linde Dehner)



In the Middle of the River

Sendung: offen (Kinostart 16. August 2018)

36. Filmfest München 2018

Förderpreis Neues Deutsches Kino 2018 an Damian John Harper (Regie)

Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW), Wiesbaden

Prädikat „besonders wertvoll“, Kategorie Spielfilm

(Redaktion: Doris Hepp, Claudia Tronnier)



Jupiter’s Moon

Sendung: Offen

3. Magyar Filmhét (ungarische Filmwoche) 2018, Vigszinház/Ungarn

Beste Bildgestaltung an Rév Marcell (Bildgestaltung)

Bestes Produktionsdesign an Márton Ágh (Produktionsdesign)

(Redaktion: Alexander Bohr)



La noche de 12 años (A Twelve-Year Night)

Sendung: offen

27. Festival Biarritz Amérique Latine, Biarritz/Frankreich

Publikumspreis, Kategorie Langfilm

8th Istanbul International Crime and Punishment Film Festival (ICAPFF), Istanbul/Türkei

Audience Award

59th Thessaloniki International Film Festival, Thessalonik/Griechenland

Fischer Audience Award, Kategorie Open Horizons

38e Festival International du Film d’Amiens, Amiens/Frankreich

Publikumspreis

44. Iberoamerikanisches Filmfestival Huelva 2018, Huelva/Spanien

Silver Colon Preis

Colón de la Plata, Beste Regie an Álvaro Brechner (Regie)

Colòn de la Plata, Bester technischer und künstlerischer Beitrag

Colón de la Plata, Bester Schauspieler an Alfonso Tort (Darstelller)

Premio Manuel Barba – bestes Drehbuch an Álvaro Brechner (Drehbuch)

Premio Escuela de Arte Léon Ortega de Huelva, Kategorie Beste Kamera im offiziellen Wettbewerb an Carlos Catalán (Kamera)

Premio de „EI IES Pablo Neruda“, Kategorie Bester Spielfilm

Premio Casa de Iberoamérica, Kategorie Bester Film im offiziellen Wettbewerb

Publikumspreis, Bester Spielfilm

40. Cairo International Film Festival 2018 (CIFF), Kairo/Ägypten

Golden Pyramid – bester Film

FIPRESCI-Award – In memory of Samir Farid, Kategorie International Competition

Cannes Cinéphile 2018 (Association Cannes Cinéma), Cannes/Frankreich

Beste Regie an Álvaro Brechner (Regie)

15th Resistance International Film Festival (RIFF), Teheran/Iran

Beste Regie an Álvaro Brechner (Regie), Kategorie International Competition

40. Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, Havanna/Kuba

Edición an Irene Blecua, Nacho Ruiz Capillas, Kategorie Premios Coral/Especialidades

Sonido an Nacho Royo-Villlanova, Martin Touron, Eduardo Esquide, Kategorie Premios Coral/Especialidades

Coral Award – bestes Sounddesign

Premio Casa de Las Américas, Kategorie Premios Colaterales

Premio Roque Dalton de Radio Habana Cuba, Kategorie Premios colaterales

Mención: Premio Don Quijote de la Federación Mundial de Cineclubes

Kategorie Premios Coral/Especialidades

12. Film Festival Oostende 2018, Oostende/Belgien

Beste D.O.P., Kategorie Internationale Look!-competitie an Carlos Catalan (Kamera)

Preis der Presse, Kategorie Internationale Look!-competitie

Vereinigung der Filmkritiker von Uruguay (ACCU - Asociación Críticos de Cine del Uruguay), Montevideo/Uruguay

Bester Film aus Uruguay

Bester Spielfilm

Beste Regie an Álvaro Brechner

Bester Schauspieler an Alfonso Tort (Darsteller)

Beste Schauspielerin an Mirella Pascual (Darstellerin)

Bester Ton an Martín Touron und Nacho Royo-Villanova

Beste Kamera (Sociedad Cinematógrafos del Uruguay)

(Redaktion: Simon Ofenloch)



Las Herederas

Sendung: offen

68. Internationale Filmfestspiele Berlin (Berlinale), Berlin

Silberner Bär für die beste Darstellerin, Kategorie Internationale Jury

an Ana Brun (Darstellerin)

Silberner Bär Alfred-Bauer-Preis, Kategorie Internationale Jury

Preis der FIPRESCI Jury: Bester Film, Kategorie Fipresci Jury, Internationaler Wettbewerb

TEDDY READERS‘ Award, Kategorie TEDDY Jury, Internationaler Wettbewerb

58th Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI), Cartagena/Kolumbien

FIPRESCI Preis der Internationalen Filmkritik, Bester Film

Beste Regie an Marcelo Martinessi (Regie

19th Jeonju International Film Festival, Jeonju/Südkorea

Hauptpreis (Grand Prize), Kategorie Internationaler Wettbewerb

17th Transilvania International Film Festival TIFF 2018, Cluj/Rumänien

Transilvania Trophy 2018, Kategorie Bester Film an Marcelo Martinessi (Regie)

65th Sydney Film Festival 2018, Sydney/Australien

Sydney Film Prize, Kategorie Official Competition

47th “Molodist” International Film Festival, Kiew/Ukraine

Bester Film, Kategorie LGBTK-films contest „Sunny Bunny“ an Marcelo Martinessi (Regie)

22. Festival de Cine de Lima PUCP, Lima/Peru

Bester Debütfilm, Kategorie Premios Oficiales / Competencia Ficción

Besondere Erwähnung, Kategorie Jurado de la Crítica Internacional

Premio Asociacíon de la Prensa Cinematografica – Mejor Película en Competencia

Beste Schauspielerinn an Ana Brun (Darstellerin)

14th Santiago Festival Internacional de Cine – SANFIC, Santiago de Chile/Chile

Beste Regie, Kategorie Internationaler Wettbewerb an Marcelo Martinessi (Regie)

46th Festival de Cinema de Gramado, Gramado/Brasilien

Bester Film, Kategorie ausländische Langfilme

Bestes Drehbuch, Kategorie ausländische Langfilme an Marcelo Martinessi (Drehbuch)

Beste Regie, Kategorie ausländische Langfilme an Marcelo Martinessi (Regie)

Beste Darstellerin, Kategorie ausländische Langfilme an Ana Brun, Margarita Irún und Ana Ivanova /(Darstelllerinnen)

Publikumspreis, Kategorie ausländische Langfilme

Preis der Filmkritik, Kategorie ausländische Langfilme

World Cinema Festival Amsterdam 2018, Amsterdam/Niederlande

Jury Award (Bester Film des Wettbewerbs) an Marcelo Martinessi (Drehbuch)

12. Filmfestival Oostende 2018, Oostende/Belgien

Best Production Design, Kategorie Internationale Look!-competitie

6. Sebastiane Latino Award (GEHITU), Donostia-San Sébastian, Spanien)

Best Latin American LGBTI Film

23* Les GAi Cine Mad / International LGBTI Film Ferstival, Madrid/Spanien

Bester Spielfilm, Kategorie Jurypreise

44. Festival de Huelva de Cine Iberoamericanico, Huelva/Spanien

Sonderpreis der Jury

40. Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, Havanna/Kuba

Òpera prima, Kategorie Premios colaterales / Premio cibervoto del Portal de la Fundacíon del Nuevo Cine Latinoamericano

(Redaktion: Holger Stern)



Lazzarro Felice

Sendung: offen

71. Filmfestspiele Cannes, Cannes/Frankreich

PRIX DU SCÉNARIO/ Bestes Drehbuch an Alice Rohrwacher (Drehbuch)

12. Filmfestival Oostende 2018, Oostende/Belgien

Bester Film, Kategorie Internationale look!-competitie

51. SITGES – Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya

Sonderpreis der Jury, Kategorie Secció Oficial Fantàstic Sitges 51

Jose Luis Guarner Critics’ Jury Award

Premio Jurat Carnet Jove, Kategorie Bester Film

(Redaktion: Meinolf Zurhorst)



Leonard Bernstein – Das zerrissene Genie

Sendung: 19. August 2018

55. International Television Festival Golden Prague, Prag/Tschechien

Grand Prix Golden Prague(Hauptpreis)

(Redaktion: Christopher Janssen)



Liebe Lust! (Digitalspot)

Sendung: 19./21.22./23. März 2018 (Vier Spielfilme; davon ein Dreiteiiler)

20. Internationale Eyes & Ears Awards Creation, Innovation & Effektivität 2018, München

3. Preis, Kategorie Bester Digital-Marketing-Spot, Kategorie Digital

(Kreativteam: Cécile Chavepayre, Henri Erhard, Laure Isenmann, Anne Mangin, Annegret Karstens, Karl Weege)



Licht

Sendung: offen (Kinostart: 1. Februar 2018)

Österreichischer Filmpreis 2018 der Akademie des Österreichischen Films, Grafenegg/Österreich

Österreichischer Filmpreis 2018, Beste Kamera an Christiane A. Maier (Kamera)

Österreichischer Filmpreis 2018, Beste weibliche Nebenrolle an Maresi Riegner (Darstellerin)

Österreichischer Filmpreis 2018, Bestes Kostümbild an Veronika Albert (Kostümbild)

Österreichischer Filmpreis 2018, Beste Maske an Helene Lang (Maske)

Österreichischer Filmpreis 2018, Bestes Szenenbild an Katharina Wöppermann (Szenenbild)

Deutscher Hörfilmpreis 2018 (Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband DBSV), Berlin

ADele 2018, Kategorie Kino an das Audiodeskriptionsteam

10ème Les Arcs European Film Festival, Paris/Frankreich

Beste Darstellerin an Maria Dragus (Darstellerin)

(Redaktion: Holger Stern)



Männer weinen nicht (Men don’t cry)

Sendung: 4. Oktober 2018

41st Göteborg International Film Festival (GIFF) 2018, Göteborg/Schweden

Dragon Award Best International Film, Publikumspreis

42nd Cleveland International Film Festival (CIFF)

1. Preis

24th Sarajevo Film Festival, Sarajevo/Bosnien

Ivica Matic Award, Kategorie Partner Awards an Alen Drljevic(Regie) und Damir Ibrahimovic (Produzent)

(Redaktion: Doris Hepp, Jörg Schneider)



Mein liebster Stoff

Sendung: offen (Kinostart: 10. Januar 2019)

32. Internationales Filmfestival Braunschweig

Die Goldenen Vier Linden, Bester Film der „Heimspiel“-Reihe

(Redaktion: N.N.)



Meine Tochter

Sendung: offen (Kinostart: 31. Mai 2018)

9. Bif&st – Bari International Film Festival, Bari/Italien

Mariangela Melato Cinema Award for Best Actress, Kategorie First and Second Films Selection an Valeria Golino und Alba Rohrwacher (Darstelllerinnen)

(Redaktion: Burkhard Althoff, Doris Hepp)



Metropolis: Budapest – zwischen Mut und Hingabe

Sendung: 26. November 2017

Columbus Film-Preis 2018 (Verband Deutscher Reisejournalisten - VDRJ), Berlin

Silberner Columbus, Kategorie Einzelpreis / Information und Ethik

28. Deutscher Kamerapreis 2018, Köln

Deutscher Kamerapreis an Patrick Waldmann (Kamera)

(Redaktion: Petra Boden)



Mir ist es egal, ob wir als Barbaren in die Geschichte eingehen

Sendung: offen

53. Internationales Filmfestival Karlovy Vary, Karlsbad/Tschechien

Chrystal Globe, Kategorie Best Feature Film

Europa Cinemas Label Award, Kategorie NON-STATUTORY-Awards (Preis der Kinobetreiber für den besten europäischen Spielfilm des Festivals)

25th International Adana Film Festival, Adana/Türkei

Lobende Erwähnung, Kategorie Internationaler Langfilm-Wettbewerb

25th Minsk International Film Festival „Listapad“, Minsk/Belarus (Weißrussland)

Grand Prix Golden Listapad, Kategorie Main Feature Film Competition/Best Film

Gijón International Film Festival 2018, Gijón/Spanien

Beste Regie an Radu Jude (Regie)

Gil Parrondo Award, Bestes Production Design an Iuliana Vilsan

12. Vukovar Film Festival (VFF) 2018, Vukuvar/Kroatien

Golden Barge, Bester Film

(Redaktion: Holger Stern)



Nacktmulle – Superhelden der Forschung

Sendung: 13. Januar 2018

12. Internationales Naturfilmfestival Green Screen, Eckernförde

Bester Wissenschaftsfilm

Wildscreen-Festival 2018, Bristol/Großbritannien

NHK Science Award, Kategorie Bester Wissenschaftsfilm

(Redaktion: Ann-Christin Hornberger)



Ngogo – Kampf der Kriegeraffen

Sendung: 20. September 2018

Wildscreen-Festival 2018, Bristol/Großbritannien

WWF Golden Panda Award, Bestes Drehbuch

WWF Golden Panda Award, Beste Musik

(Redaktion: Marita Hübinger)



Once Again

Sendung: offen

40. Biberacher Filmfestspiele, Biberach

Goldener Biber 2018, Kategorie Bester Spielfilm

2018 Indian Film Festival of Houston, Houston/Texas/USA

Bester Spielfilm

(Redaktion: Claudia Tronnier, Doris Hepp)



Putins Zeugen

Sendung: 26. März 2019

53. Internationales Filmfestival Karlovy Vary, Karlsbad/Tschechien

Grand Prix for Best Documentary Film, Kategorie Documentary Films Competition

29th Stockholm International Film Festival 2018, Stockholm/Schweden

Bronze Horse for best Documentary

(Redaktion: Susanne Mertens, Martin Pieper)



Re: Abschied vom Leben – Letzte Fahrt mit dem Wünschewagen

Sendung: 8. Juni 2017

Unionhilfswerk-Förderstiftung, Berlin

Richard-von-Weizsäcker-Journalistenpreis der Union-Hilfswerkstiftung 2018 (2. Preis)

(Redaktion: Miriam Carbe)



Rufmord

Sendung: 9. November 2018

36. Filmfest München 2018

Bernd Burgemeister Fernsehpreis an Kirsten Hager und Carmen Stozek (Produzentinnen)

Bester Fernsehfilm aus der Reihe Neues Deutsches Fernsehen

(Redaktion: Anja Helmling-Grob, Olaf Grunert)



Shut up and play the Piano

Sendung: offen (Kinostart: 20. September 2018)

Deutscher Dokumentarfilmpreis 2018 (SWR, MFG Ba-Wü), Stuttgart

Förderpreis des „Haus des Dokumentarfilms“

(Redaktion: Dieter Schneider)



Smuggling Hendrix

Sendung: offen

Quebec City International Film Festival 2018, Quebec/Kanada

First Feature Film Award

17th Tribeca Film Festival 2018, New York/USA

Bester Film im internationalen Wettbewerb

59th Tessaloniki International Film Festival, Thessaloniki/Griechenland

Special Mention

10. Les Arcs Film Festival, Les Arcs/Frankreich

Prix du Public

(Redaktion: Burkard Althoff, Doris Hepp



Somewhere in Tonga

Sendung: 23. November 2017

18. Milan International Film Festival (MIFF), Mailand/Italien

MIFF Award 2018 – Cavallo di Leonardo da Vinci, Kategorie Beste männliche Schauspielleistung an Sascha Alexander Gersak (Darsteller)

MIFF Award 2018 – Cavallo di Leonardo da Vinci, Kategorie Bester Nebendarsteller an Luis Pintsch (Darsteller)

MIFF Award 2018 – Cavallo di Leonardo da Vinci, Kategorie Beste Regie an Florian Schewe (Regie)

8. Deutscher Regiepreis Metropolis (Bundesverband Regie), München

Deutscher Regiepreis, Kategorie Bester Schauspieler an Sascha Alexander Geršak (Darsteller)

(Redaktion: Christian Cloos, Olaf Grunert)



Stronger than a Bullet

Sendung: offen

31e Festival International de Programmes Audiovisuels (FIPA), Biarritz/Frankreich

FIPA D’OR, Kategorie International Documentaries

(Redaktion: N.N.)



Summer of Fish and Chips (Designpaket)

21 Sendungen: 4. bis 20. August 2017

20. Internationale Eyes & Ears Awards Creation, Innovation & Effektivität 2018, München

3. Preis, Bestes sendungsbezogenes Designpaket, Kategorie Design

(Kreativteam: Cécile Chavepayre, Henri Ehrhard, Sylvia Tournerie, Stephane Jarreau, Anne Seymor, Christian Gyss, Sebastien Cappe



Summer of Fish and Chips (Promotion-Kampagne)

21 Sendungen: 4. bis 20. August 2017

20. Internationale Eyes & Ears Awards Creation, Innovation & Effektivität 2018, München

1. Preis, Beste Promotion-Kampagne für eine Sonderprogrammierung,

Kategorie Promotion

(Kreativteam: Cécile Chavepayre, Henri Ehrhard, Sylvia Tournerie, Stephane Jarreau, Anne Seymor, Christian Gyss, Sebastien Cappe



Teheran Tabu

Sendung: offen

„anima“ The Brussels Animation Film Festival 2018, Brüssel/Belgien

Audience Award for best Animated Feature, Kategorie Internationaler Wettbewerb, Publikumspreis

Be TV Award for Best Animated Feature, Kategorie Internationaler Wettbewerb

41st Portland International Film Festival, Portland/Oregon/USA

Best Animated Feature, Kategorie Publikumspreis

28th Annual Festival of Films from Iran, Chicago/Illinois/USA

Audience Award

International festival of animated films “Anifilm” 2018, Třeboň(Tschechien

Special Mention, Kategorie International Competition of Animated Feature Films for Grown-ups

Brave Festival 2018, Wroclaw(Breslau)/Polen

Bester Film, Kategorie Forbidden Cinema

Soundscreen Film Festival 2018, Ravenna/Italien

Beste Regie, Kategrorie Langfilm an Ali Soozandeh (Regie)

(Redaktion: Christian Cloos, Doris Hepp)



The Intruder

Sendung: offen

73. Nastri d’argento (SNGCI), Taormina/Italien

Silver Ribbon, Kategorie Best Sound an Maricetta Lombardo (Ton)

(Redaktion: N.N. )



The Square

Sendung: Offen

Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), Los Angeles/USA

Oscar-Nominierung, Kategorie Bester fremdsprachiger Film

32. Spanische Filmpreise „Premios Goya“ 2018, Madrid

Bester Europäischer Film

Oklahoma Film Critics Circle Awards 2017, Oklahoma/USA

Best Foreign-Language Film

Toronto Film Critics Association Awards 2017, Toronto/Kanada

Best Foreign Language Film

National Board of Review Awards 2017, New York/USA

TOP 5 Foreign Language Film

Premios Goya 2019 (Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas)

Goya an Ruben Östlund (Regie)

Svenska Filmkritikerförbundet/Swedish Film Critics Association, Stockholm/Schweden

Greta Award, Kategorie Bester Film 2017

(Redaktion: Alexander Bohr)



The Tale

Sendung: offen

Oslo Pix Filmfestival 2018, Oslo/Norwegen

Oslo Grand Prix International Award, Kategorie Internationale Jury an Jennifer Fox (Regie)

Publikumspreis

39th Durban International Film Festival Awards (DIFF), Durban/Südafrika

Bestes Drehbuch an Jennifer Fox (Drehbuch)

Bester Schnitt an Anne Fabini, Gary Levy, Alex Hall (Schnitt)

Tryon International Film Festival 2018, Tryon/North Carolina/USA

Bester Spielfilm

Beste Schauspielerin an Laura Dern (Darstellerin)

Beste Nebendarstellerin an Frances Conroy (Darstellerin

CHILD USA’s 2nd Awards Dinner, Philadelphia/Pennsylvania/USA

The Public Educator Award an Jennifer Fox (Regie, Drehbuch)

(Redaktion: Doris Hepp, Lucas Schmidt)



The Wound

Sendung: offen

Palm Springs International Film Festival 2018, Palm Springs/Kalifornien/USA

FIPRESCI Prize Kategorie Best Actor in a Foreign Language Film an Nakhane Touré (Darsteller)

African-American Film Critics Association Awards 2017, Hollywood/Kalifornien/USA

Best Foreign-Language Film

(Redaktion: Claudia Tronnier, Olaf Grunert)



Transit

Sendung: offen (Kinostart: 5.April 2018)

Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) Wiesbaden

Prädikat „besonders wertvoll“, Kategorie Spielfilm

23. Filmfestival Türkei Deutschland, Nürnberg

Bester Spielfilm

Verlag Hoffmann und Campe, Frankfurt

Julius-Campe-Preis 2018 an Christian Petzold (Regie)

8. Günter Rohrbach Filmpreis, Neunkirchen

Preis des Oberbürgermeisters, Kategorie Bester Schauspieler

an Franz Rogowski (Darsteller)

(Redaktion: Caroline von Senden, Andreas Schreitmüller)



Under the tree

Sendung: offen

8th Nordic Film Music Days, Berlin

Harpa Nordic Film Composers Award 2018, Kategorie Beste Filmmusik an Daníel Bjatnason (Komponist

Edda Awards 2018 (Isländischer Film- und Fernsehpreis Edda), Icelandic Film and Television Academy (ÍKSA), Reykjavik/Island

Best Feature Film an Hafsteinn Gunnar Sigurðsson (Regie); Netop Films (Produzent)

Beste Regie an Hafsteinn Gunnar Sigurðsson (Regie)

Bestes Drehbuch an Hafsteinn Gunnar Sigurðsson, Huldar Breiðfjörð (Drehbuch)

Beste Hauptdarstellerin an Edda Björgvinsdóttir (Darstellerin)

Bester Hauptdarsteller an Steinþór Hróar Steinþórsson (Darsteller)

Bester Nebendarsteller an Sigurður Sigurjónsson (Darsteller)

Beste Visuelle Effekte an Alexander Schepelern, Emil Pétursson, Snorri Freyr Hilmarsson, The Gentlemen Broncos

Audi Dublin International Film Festival 2018, Dublin/Irland

Dublin Film Critic’s Circle Award for Best Cinematography an Monika Leczewska (Cinematographie)

íslensku tónlistarverolaunin / Icelandic Music Awards 2017, Reykjavik/Island

Original Soundtrack of the year – Theater and Film an Daníel Bjarnason (Komponist)

SKIP CITY INTERNATIONAL D-Cinema FESTIVAL 2018, Kawaguchi City/Japan

Beste Regie an Hafsteinn Gunnar Sigurðsson (Regie)

(Redaktion: Holger Stern)



Was werden die Leute sagen (What will People say)

Sendung: offen (Kinostart 10. Mai 2018)

41st Göteborg International Film Festival (GIFF) 2018, Göteborg/Schweden

Lobende Erwähnung im Wettbewerb um den besten nordischen Film an Iram Haq (Regie)

Audience Dragon Award, Best Nordic Film an Iram Haq (Regie)

Trondheim Internasjonale Filmfestival “Kosmorama” 2018, Trondheim/Norwegen

Kanonprisen, Beste Regie an Iram Haq (Regie)

Kanonprisen, Bestes Drehbuch an Iram Haq (Drehbuch

Kanonprisen, Beste Produktion an Maria Ekerhovd (Produzentin)

Kanonprisen, Bester Nebendarstelller an Adil Hussain (Darsteller)

44. Internationales Filmwochenende Würzburg

Bester Spielfilm

9. Bif&st – Bari International Film Festival,, Bari/Italien

Bif&st International Award for Best Actress, Kategorie Panorama International Selection an Maria Mozhdah (Darstellerin)

Norwegian Film Critics’ Week

Filmkritikerprisen 2018, Best Norwegian Feature 2017

Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW), Wiesbaden

Film- und Altersempfehlungen der Jugend Filmjury

46th Norwegian International Film Festival 2018, Haugesund/Norwegen

Amanda, Best Norwegian Film in Theatrical Release

Amanda, Best Director an Iram Haq (Regie)

Amanda, Best Actor an Adil Hussain (Darsteller)

Amanda, Best Screenplay an Iram Haq (Drehbuch)

20th Film by the Sea International Film Festival, Vlissingen/Niederlande

Youth Jury Award

(Redaktion: Claudia Tronnier, Doris Hepp)



Weizen („Bugday“, „Grain“)

Sendung: offen

36. Fajr International Film Festival Teheran/Iran

Interfaith Award, Kategorie Interreligiöse Jury

(Redaktion: Alexander Bohr)



Western

Sendung: offen

28. Tromsø International Film Festival 2018, Tromsø/Norwegen

Auroraprisen, Bester Film

Preis der deutschen Filmkritik 2017, Berlin

Bester Spielfilm an Valeska Griesebach (Regie)

Bester Darsteller an Meinhard Neumann (Darstelller)

Deutscher Filmpreis 2018, Berlin

LOLA in Bronze, 3. Preis, Kategorie Bester Spielfilm an Jonas Dornbach, Janine Jackowski, Maren Ade, Valeska Grisebach (Produzenten)

37. istanbul Film Festivali, Istanbul/Türkei (iKSV), Istanbul/Türkei

Golden Tulip, Kategorie International Competition

(Redaktion: Claudia Tronnier, Meinolf Zurhorst)



Winzige Wunder: Insekten: Die Wiese des Schreckens

Sendung: 12. März 2018

Internationales Filmfestival „MOUNTAINFILM“, Graz/Österrreich

Kamera Alpin in Gold 2018, Kategorie Natur & Umwelt

(Redaktion: Ann-Christin Hornberger)´



Zubin Mehta – Dirigent und Weltbürger

Sendung: 17. April 2016

2018 Atlanta Jewish Film Festival (AJFF), Atlanta/USA

Building Bridges Jury Prize

(Redaktion: Christopher Janssen)



Zugvögel – Kundschafter in fernen Welten

Sendung: 11. August 2016

Japan Wildlife Film Festival, Tokio/Japan

Best Education Award

(Redaktion: Marita Hübinger, Katharina Kohl, Friederike Haedecke)