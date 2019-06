Leitung ZDF-Ereignisredaktion: Michael Kolz

1282 Sendungen



Ereignisse Inland: Politik

Umfassende Berichterstattung zur Regierungsbildung

Rücktritt des ehemaligen Spitzenkandidaten und SPD-Vorsitzenden Martin Schulz

Wahl von Andrea Nahles zur SPD-Vorsitzenden

Politischer Aschermittwoch

Wahl der Bundeskanzlerin Angela Merkel und Vereidigung des neuen Bundeskabinetts

Regierungserklärung der Bundeskanzlerin

Kabinettsklausur in Meseberg

Regierungserklärung von Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher

Regierungserklärung des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder

Länderrat Bündnis 90/Die Grünen

Verdacht der Manipulation von Asylverfahren im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Bremen

Unionsstreit um Asylpolitik

Sommer-PK von Kanzlerin Angela Merkel

Bürgerdialog zur Zukunft Europas mit Kanzlerin Angela Merkel

Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin in Berlin

Ausschreitungen in Chemnitz

Regierungserklärung von Michael Kretschmer im sächsischen Landtag zu Ausschreitungen in Chemnitz

Diskussionen um Personalie Hans-Georg Maaßen (Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz)

Politischer Gillamoos

Landtagswahlen in Bayern

Landtagswahlen in Hessen

Ankündigung von Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Nicht-Kandidatur für den CDU-Parteivorsitz

Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer zur CDU-Vorsitzenden

Bundestagsdebatten

Bundesratssitzungen

Parteitage von CDU, CSU, SPD, DIE LINKE, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, AfD

Parteitage der Jugendorganisationen der Bundestagsparteien

Übertragung von CDU-Regionalkonferenzen vor Wahl des neuen Parteivorsitzes

Wöchentliche Pressekonferenzen der Parteien und Fraktionen



Ereignisse Wirtschaft

Weltwirtschaftsforum Davos

Hauptversammlung Deutsche Bank

Wirtschaft 2018 – Frühjahrs-/Herbstgutachten

Dieselaffäre

Feinstaubdebatte und Fahrverbote in deutschen Innenstädten

10 Jahre Finanzkrise



Ereignisse Inland: Gesellschaft und Gedenktage

55 Jahre Élysée-Vertrag

Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus

54. Münchner Sicherheitskonferenz

1. Mai Kundgebungen von DGB und IG-Metall

Netznacht und re:publica

25 Jahre Brandanschlag Solingen

Deutscher Katholikentag Münster

Verleihung des Karlspreises an den französischen Präsidenten Emmanuel Macron

Pressekonferenz der Ministerpräsidenten zum Telemedien-Staatsvertrag

Erste Live-Übertragung eines Urteils des Bundesgerichtshofs („Digitales Erbe“)

Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Rundfunkbeitrag

Urteile im NSU-Prozess

Feierliches Rekruten-Gelöbnis zum 74. Jahrestag des 20. Juli 1944

Gedenkstunde anlässlich des Volkstrauertages

100 Jahre Ausrufung der Weimarer Republik



Ereignisse Ausland: Politik

Rede zur Lage der Nation des US-Präsidenten Donald Trump

Wahlen in Russland

UN-Sicherheitsrat zu Syrien

Militärschlag gegen Syrien

Anhörungen des Facebook-Chefs Mark Zuckerberg in Washington, D.C. und in Brüssel

Rede des französischen Präsidenten Emmanuel Macron vor dem US-Kongress

Historisches Gipfeltreffen zwischen den Staatschefs von Nord- und Südkorea

Besuch Bundeskanzlerin Angela Merkel bei US-Präsident Donald Trump

Vierte Amtseinführung des russischen Präsidenten Wladimir Putin

G7-Gipfel in La Malbaie/Kanada

Historisches Gipfeltreffen zwischen Donald Trump und Kim Jong Un

NATO-Gipfel

Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin in Finnland

Vorgezogene Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in der Türkei

Eröffnung der 73. Generalversammlung der Vereinten Nationen

Reichstagswahlen in Schweden

Parlamentswahlen in Italien

Parlamentswahlen in Ungarn

Zwischenwahlen in den USA

Berichterstattung zu den Austrittsverhandlungen zwischen Großbritannien und der EU (Brexit)

Parteitage zur Wahl der Kandidaten für den Europa-Wahlkampf 2019

Übertragungen aus dem EU-Parlament

EU-Gipfel

Parteitage der europäischen Parteien



Ereignisse Ausland: Gesellschaft und Gedenktage

Freilassung des Journalisten Deniz Yücel

Militärparade Moskau zum 73. Jahrestag des Sieges über Hitler-Deutschland

Fußball-WM in Russland

Militärparade zum französischen Nationalfeiertag in Paris

Feierlichkeiten 100 Jahre Ende des Ersten Weltkriegs

Trauerfeier für den ehemaligen US-Präsidenten George H.W. Bush

24. Klimakonferenz im polnischen Kattowitz

Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Straßburg



Ereignisse: Auswahl „phoenix plus“

98 Sendungen

Ein Jahr Trump

SPD – Vorwärts, aber wohin?

Innere Sicherheit

Wie tickt Italien?

Pflegenotstand

Pressefreiheit unter Druck

Schützen, Trachten & Co.

70 Jahre Israel

Antisemitismus in Deutschland

Aufbruch ins All

NATO am Scheideweg

Hamburger Hafengeburtstag

Fluchtpunkt Libanon

Heimat – Glaube

Europatour Tschechien

Faszination Gaming

Heimat – Deutscher Wald

Kohle, Kumpel und Maloche

Mission Klima

Netzrauschen – Best of 2018

Instrumente der Macht – Diplomatie

Klima Global

Wie tickt Europa?