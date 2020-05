ARTE (Sender)

55. Adolf Grimme Preis 2019, Marl

Besondere Ehrung des Deutschen Volkshochschul-Verbandes (DVV)



ARTE got the music (Video)

2019 PromaxBDA Europe Awards, Amsterdam/Niederlande

Gold Winner, Kategorie Interstitial Promo

Gold Winner, Kategorie Use of Music

(Creative Director: Cécile Chavepayre; Head of Promotion: Henri Erhard)



ARTE: Christmas (Design)

Internationale Eyes & Ears Awards Creation, Innovation & Effektivität 2019 (Eyes & Ears of Europe, europäische Vereinigung für Design, Promiotion und Marketing der audiovisuellen Medien), München

3. Preis Bestes neues Designpaket für Sender/Plattform, Kategorie Design

(Undercover Works für ARTE / Cécile Chavrepayre)



ARTE: Concert (Promotionspot)

Internationale Eyes & Ears Awards Creation, Innovation & Effektivität 2019 (Eyes & Ears of Europe, europäische Vereinigung für Design, Promiotion und Marketing der audiovisuellen Medien), München

1. Preis Bester Promotion-Spot für eine Sonderprogrammierung, Kategorie Promotion

(Magazin N für ARTE / Cécile Chavrepayre



ARTE: Hellfest 2019 (Programm-Kampagne)

Internationale Eyes & Ears Awards Creation, Innovation & Effektivität 2019 (Eyes & Ears of Europe, europäische Vereinigung für Design, Promiotion und Marketing der audiovisuellen Medien), München

2. Preis Beste On-Air-Programm-Kampagne: Show & Unterhaltung, Kategorie Promotion

(Continental Productions für ARTE / Cécile Chavrepayre)



ARTE: Information & News Design

Internationale Eyes & Ears Awards Creation, Innovation & Effektivität 2019 (Eyes & Ears of Europe, europäische Vereinigung für Design, Promiotion und Marketing der audiovisuellen Medien), München

1. Preis Bestes Informations- und Nachrichtendesign, Kategorie Design

2. Preis Beste typografische Gestaltung, Kategorie Craft

(Movement für ARTE / Cécile Chavrepayre)



ARTE in 6 Sprachen (Senderspot)

Internationale Eyes & Ears Awards Creation, Innovation & Effektivität 2019 (Eyes & Ears of Europe, europäische Vereinigung für Design, Promiotion und Marketing der audiovisuellen Medien), München

2. Preis Bester Sender-Spot, Kategorie Promotion

(Kreativteam: Cécile Chavrepayre, Delphine Werner, Cédric Chambin, Pauline Bugeon)



ARTE: Summer of Lovers (Promotion-Kampagne für eine Sonderprogrammierung)

Internationale Eyes & Ears Awards Creation, Innovation & Effektivität 2019 (Eyes & Ears of Europe, europäische Vereinigung für Design, Promotion und Marketing der audiovisuellen Medien), München

2. Preis Beste Promotion-Kampagne für eine Sonderprogrammierung, Kategorie Promotion

(Kreativteam Cécile Chavrepayre, Syylvia Tournerie, Stéphane Jarrreau, Henri Erhard)



AYKA

Sendung: offen

13th Asian Film Awards (Asian Film Academy)

2019 Hong Kong International Film Festival, Hong Kong/Sonderverwaltungszone China

Asia Film Award, beste Schauspielerin an Samal Yeslyamova (Darstellerin)

40th International Cinematographers Film Festival „Manaki Brothers“, Bitola/Mazedonien

Special Mention, Kategorie „Bronze Camera 300“ an Jolanta Dilewska (Kamera)

(Redaktion: Doris Hepp, Christian Cloos)



Bad Banks (Sechsteilige Serie)

Sendung: 3./ 4./ 5. März 2018

20. Deutscher Fernsehpreis 2019, Düsseldorf

Deutscher Fernsehpreis, Beste Drama-Serie

Deutscher Fernsehpreis, Beste Regie an Christian Schwochow (Regie)

55. Adolf-Grimme-Preis, Marl

Adolf-Grimme-Preis, Kategorie Fiktion

2019 New York Festivals® International TV & Film Awards, Las Vegas/Nevada/USA

Gold World Medal, Category Films/Feature Films

17. Deutscher Hörfilmpreis (Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e.V.), Berlin

Deutscher Hörfilmpreis 2019, Kategorie Fernsehen an Nicola Foltys (für das Audiodeskriptionsteam)

30. Österreichischer Film- und Fernsehpreis „Romy“ 2018 (Tageszeitung Kurier), Wien/Österreich

Bestes Buch TV-Fiction an Oliver Kienle (Headautor), Kategorie Akademiepreis

2019 International Emmy Awards® (International Academy of Television Arts & Sciences)

Nominierung, Kategorie Drama Series

(Redaktion: Caroline von Senden, Alerxandra Staib, Uta Cappel, Andreas Schreitmüller)

(Hörfilmfassung: Jutta Dornbusch, Margit Bletz)



Buñuel - Im Labyrinth der Schildkröten

Sendung: offen (Kinostart: 26. Dezember 2019

22. Festival de Málaga Cine en Español – FMCE, Malaga/Spanien

Biznaga de Plata – Beste Musik, Kategorie Sección Oficial de Largometrajes a Concurso an Arturo Cardeliús (Musik)

Premio Feroz Puerto Oscura, Kategorie Asociación de Informadores Cinematogáficos des España, Bestes Langformat des offiziellen Wettbewerbs

Premio ASECAN Ópera Prima, Kategiorie Asociatión de Escriratoras y Escritores de Cine de Andalucia (ASECAN) an Salvador Simó (Autor)

43. Festival international du film d'animation d'Annecy, Annecy/Frankreich

Lobende Erwähnung der Jury, Kategorie Spielfilme

Preis für die beste Originalmusik, Kategorie Sonderpreis an Arturo Cardelús (Musik)

8. Festival Internacional de Animación – Chilemonos, Santiago de Chile/Chile

Bester Spielfilm, Kategorie International Animated Feature Film Competition

7. Periferias Festival Internacional de Cinema de Marvão y Valencia de Alcántara, Malpartida de Cáceres/Portugal

Premio Taejo Internacional (Prémio del Público), Kategorie Bester Film an Salvador Simó (Autor)

32nd European Film Awards (EFA) / Europäischer Filmpreis (European Film Academy), Berlin

European Animated Feature Film 2019

(Redaktion: Simon Ofenloch)



Congo Murder („Mordene i Congo“)

Sendung: offen

15th Kosmorama Trondheim International Film Festival 2019, Trondheim/Norwegen

Kanon Award (Kanonprisen), Kategorie Bester Hauptdarsteller an Tobias Santelmann (Darsteller)

47th Norwegian International Film Festival 2019, Haugesund/Norwegen

Amanda, Kategorie bester Hauptdarsteller an Tobias Santelmann (Darsteller)

(Redaktion: Simon Ofenloch)



Das Vorspiel

Sendung: offen (Kinostart 23. Januar 2020)

67. Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2019, San Sebastián, Spanien

Silberne Muschel an Nina Hoss (Beste Schauspielerin), Kategorie (Official Awards – FIAPF)

30th International Film Festival Stockholm 2019, Stockholm/Schweden

Beste Darstellerin an Nina Hoss (Darstellerin)

(Redaktion: Daniel Blum, Olaf Grunert, Barbara Häbe)



Das Wunder im Meer von Sargasso

Sendung: offen (Kinostart 12. September 2019)

60th Thessaloniki International Film Festival, Thessaloniki/Griechenland

Special Youth Jury Award

(Redaktion: Meinolf Zurhorst)



Der Chor der harten Kerle (The Men’s Room)

Sendung: 2. Juni 2019

HUMAN International Documentary Film Festival, Oslo/Norwegen

Lobende Erwähnung, Kategorie Norwegian Competition Program

16. Internationales Dokumentarfilmfestival CPH: DOX 2019, Kopenhagen/Dänemark

NORDIC: DOX AWARD 2019, Bester nordischer Dokumentarfilm

56. Golden Prague International Television Festival 2019, Prag/Tschechische Republik

Czech Television Prize n Gudmundur Gunnarsson Fuglene und Kari Anne Moe (Produzenten)

41st Moscow International Film Festival, Moskau/Russland

Silver George, Kategorie Best Documentary

Den Norske Dokumentarfilmfestivalen 2019, Volda/Norwegen

Langdokprisen/Beste Langzeitdokumentation

Publikumsprisen

Dokumentarfilmfestival Nordic/Docs 2019, Fredrikstad/Norwegen

Nordic/Docs Special Jury Award 2019

59. Krakowskiego Festiwalu Filmowego / Krakow Film Festival, Krakau/Polen

Nagroda Publicznósci / Audience Award, Kategorie Bester Film im Wettbewerb

10th Odesa International Film Festival, Odessa/Ukraine

Golden Duke: Best Film, Kategorie European Documentary Film Competition

(Redaktion: Sabine Bubeck-Paaz)



Der Verräter

Sendung: offen

ICS Cannes Awards 2019 (International Cinephile Society), Cannes/Frankreich

Grand Prix

73. Premio die Giornalisti Cinematografici Italiani, Taormina/Italien

Bester Film

Beste Regie an Marco Bellocchio (Regie)

Bestes Drehbuch an Marco Bellocchio, Ludovica Rampoldi, Valia Santella, Francesco Piccolo (Drehbuch), Francesco La Licata (Mitarbeit)

Bester Schnitt an Francesca Calvelli (Schnitt)

Bester Darsteller des Jahres an an Pierfrancesco Favino (Darsteller)

Bester Nebendarsteller an Fabrizio Ferracane & Luigo Lo Cascio (Darsteller)

Bester Soundtrack an Nicola Piovani (Soundtrack)

16. Festival de Cine Europeo de Sevilla, Sevilla/Spanien

Bester Darsteller an Pierfrancesco Favino (Darsteller)

21e edizione del premio Internazionale Cinearti „La Chioma die Berenice“

(Confederazione Nazionale dell’Artigianato (CNA)), Rom/Italien

Bester Darsteller an Perfrancesco Favino (Darsteller)

(Redaktion:)



Der Wal und der Rabe

Sendung: offen

2019 Vancouver International Film Festival VIFF, Vancouver/Kanada

Women in Film and Television Artistic Merit Award an Mirjam Leuze (Buch und Regie)

(Redaktion: Sabine Bubeck-Paaz)



Die neue Zeit (sechsteilige Serie)

Sendung: 5./12. September 2019 (ZDF: 15.–17.9.2019)

CANNESERIES 2019 – 2. Festival International de Séries de Cannes, Cannes/Frankreich

Beste Musik an Christoph M. Kaiser und Julian Maas (Musik), Kategorie Official Competition

Prix Europa 2019 (Europarat, Europäisches Parlament, EBU u.a.), Potsdam

2. Preis, Kategorie Best European TV Fiction Series oft the Year 2019

(Redaktion: Olaf Grunert, Elke Müller)



Die Spur (Pokot)

Sendung: 20. Januar 2020

Schwedische Akademie, Stockholm/Schweden

Nobelpreis für Literatur 2018 (rückwirkend) an Olka Tokarczuk (Drehbuch und Vorlage)

(Redaktion: Simon Ofenloch)



Die Sterne über uns

Sendung: offen

41. Biberacher Festspiele, Biberach

Lobende Erwähnung, Kategorie Bester Debüt-Spielfilm

(Redaktion: Lucas Schmidt, Claudia Tronnier, Doris Hepp)



Dollar Heroes – Devisen für den Diktator

Sendung: 6. Februar 2018

59. Féstival de Télévision de Monte Carlo 2019, Monte Carlo/Monaco

Nymphe d’Or, Beste Dokumentation, Kategorie Aktualität

(Redaktion: Susanne Mertens)



Ein Kind wird gesucht

Sendung: 15. Dezember 2017

Christliche Medieninitiative pro e.V., Wetzlar

Goldener Kompass (Christlicher Medienpreis) an Heino Ferch (Darsteller), Katja Röder (Drehbuch), Fred Breinersdörfer (Drehbuch) Urs Egger (Regie) und Redaktion

(Redaktion: Günther van Endert, Olaf Grunert)



Eine Geschichte von drei Schwestern

Sendung: offen (Premiere: 11. Februar 2019)

38. Internationales Filmfestival Istanbul, Istanbul/Türkei

Golden Tulip, Bester Film im Nationalen Wettbewerb

Best Director Award, Kategorie National Competition an Emin Alper (Regie)

Best Actress Award, Kategorie National Competition an Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel und Helin Kandemir (Darstelllerinnen)

Best Original Music Award, Kategorie National Competition an Giorgos & Nikos Paionannou (Musik)

FIPRESCI Award, Kategorie National Competition

25. Sarajevo Film Festival, Sarajevo/Bosnien und Herzegowina

Heart of Sarajevo für die beste Regie, Kategorie Official Awards an Emin Alper (Rregie)

CICAE-Award, Kategorie Partner Awards

14. Batumi International Arthouse Film Festival BIAFF 2019, Batumi/Georgien

Beste Schauspielerin an Ece Yüksel (Darstellerin)

Bester Schauspieler an Kayhan Açikgöz (Darsteller)

World Cinema Amsterdam 2019, Amsterdam/Niederlande

World Cinema Exchange Award an Emin Alper (Regie)

(Redaktion: Alexander Bohr)



Equus – Die Geschichte von Pferd und Mensch

Sendung: 20. April 2019 (Kurze ZDF-Fassung: “Terra X” 28. Juli 2019)

7. Canadian Screen Awards, Toronto (Academy of Canadian Cinema and Television), Toronto/Kanada

Best Musical Score, Kategorie Documentary an Darren Fung (Musik)

Best Photography, Kategorie Documentary an Daron Donahuie & Aaron Munson (Kamera)

Rob Stewart Award for best Science & Nature Program

(Redaktion: Martin Pieper)



Es gilt das gesprochene Wort

Sendung: offen

37. Filmfest München 2019

Förderpreis Neues Deutsches Kino, Bester Nachwuchsautor an Nils Mohl (Drehbuch) und Ilker Çatak (Drehbuch/Regie)

Förderpreis Neues Deutsches Kino, Bester Nachwuchsschauspieler an Oğulcan Arman Uslu (Darsteller)

15. Festival des deutschen Films, Ludwigshafen

Lobende Erwähnung, Kategorie Ludwigshafener Filmkunspreis

(Redaktion: Alexandra Staib, Caroline von Senden)



Gaza

Sendung: 26. Juni 2019

Dublin Film Festival 2019, Dublin/Irland

Best Documentary

37th Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay, Montevideo/Uruguay

Lobende Erwähnung, Kategorie Human Rights Competition

1st Docs Ireland Festival, Belfast/Irland

PULL FOCUS AWARD, Best New Irish Documentary

Disappear Here Film Festival 2019, Donegal/Irland

Human Rights and Social Justice Award an Garrry Keane und Andrew Mc Connell (Regie)

13. Terra die Tuttti Film Festival 2019, Boologna, Florenz/Italien

Menzione DAMSIab, Kategorie Studentenjury Filmanalyse

(Redaktion: Martin Pieper)



Geheimwaffe Jazz

Sendung: 20. Mai 2018

78. Annual Peabody Awards, New York/USA

Peabody Award 2018, Kategorie Documentary

(Redaktion: Sabine Bubeck-Paaz)



Im Königreich der Pilze

Sendung: 19. Mai 2018

14. Brandenburger Festival für Umwelt- und Naturfilme „Ökofilmtour 2019“, Potsdam

Horst Stern Preis 2019, bester Naturfilm

Internationales Filmfestival EKOTOPFILM-Envirofilm 2019, Bratislava/Slowakei

Prize of Ministry of Envirionment oft he Slovak Republic, Kategorie Explore Nature

13. Internationales Naturfilmfestival „Green Screen“ 2019, Eckernförde

Beste Postproduktion

(Redaktion: Linde Dehner)



La noche de 12 años (A Twelve-Year Night)

Sendung: offen (Kinostart: 12. März 2020)

Círculo de Escritores Cinematográficos 2019, Madrid/Spanien

Medallas CEC, Bestes adaptiertes Drehbuch an Álvaro Brechner (Drehbuch)

33. Goya Filmpreis Premios Goya 2019 (Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España), Sevilla/Spanien

Bestes adaptiertes Drehbuch an Álvaro Brechner (Drehbuch)

33. FIFF – Festival International de Films de Fribourg, Fribourg/Schweiz

Sonderpreis der Jury, Kategorie Internationale Jury an Álvaro Brechner (Regie)

Preis der Ökumenischen Jury an Álvaro Brechner (Regie)

Publikumspreis an Álvaro Brechner (Regie)

9. Festival de Cinema Valenciennes, Valenciennes/Frankreich

Prix Jury Cinépass, Bester fiktionaler Film im Wettbewerb

Hauptpreis der Studenten-Jury

18.Grande Prêmio do Cinema Brasileiro - Academia Brasileira de Cinema, São Paulo/Brasilien

Bester iberoamerikanischer Langspielfilm an Álvaro Brechner (Regie)

Zuschauerpreis

32nd European Film Awards (EFA) / Europäischer Filmpreis (European Film Academy), Berlin

European Sound 2019 an Eduardo Esquide, Nacho Royo-Villanova und Laurent Chassaigne (Sound)

(Redaktion: Simon Ofenloch)



Las Herederas

Sendung: offen

6. Premios Platino del Cine Iberoamericano, Ret Riviera Maya/Mexiko

Bester erster iberoamerikanischer Spielfilm

Beste weibliche Darstellerin an Ana Brun (Darstellerin)

(Redaktion: Holger Stern)



Lazzarro Felice

Sendung: offen

National Board of Review 2018, New York

TOP 5 Foreign Language Film

29. Tromsø International Film Festival 2019, Tromsø/Norwegen

Auroraprisen, Kategorie, Best Film

THE FAITH IN FILM AWARD

International Film Festival Rotterdam (IFFR), Rotterdam/Niederlande

IFFR Youth Jury Award

(Redaktion: Meinolf Zurhorst)



Leftover Women

Sendung: offen

21st Internationales Dokumentarfilmfestival DOCAVIV 2019, Tel Aviv/Israel

Yossi Kaufmann Award for best Director, Kategorie Israeli Competition

an Shosh Shlam und Hilla Medalia (Regie)

Best Editing Award, Kategorie Israeli Competition an Joel Alexis (Schnitt)

(Redaktion: Sabine Bubeck-Paaz)



Mir ist es egal, wenn wir als Barbaren in die Geschichte eingehen

Sendung: offen (Kinostart 30. Mai 2019)

9. Bildrausch-Filmfest Basel

Lobende Erwähnung, Kategorie Internationaler Wettbewerb

37th Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay, Montevideo/Uruguay

Lobende Erwähnung, Kategorie International Feature Film Competition

(Redaktion: Holger Stern)



My home, in Libya

Sendung: 14. Januar 2019

30. Trieste Film Festival, Triest/Italien

Premio Concorso Salani, Kategorie Bester Film der Sektion italienische Filme

(Redaktion: Doris Hepp)



Noch einmal

Sendung: offen

5th Rajasthan International Film Festival, Jaipur/Indien

RIFF Award 2019, Kategorie Best Hindi Feature Film

RIFF Award 2019, Kategorie Best Actress in Hindi Feature Film an Rasika Dugal (Darstellerin)

Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW), Wiesbaden

Prädikat „wertvoll“, Kategorie Spielfilm

(Redaktion: Claudia Tronnier, Doris Hepp)



O beautiful night

Sendung: offen (Kinostart: 20. Juni 2019)

Imagine Film Festival 2019, Amsterdam/Niederlande

Méliès d’argent

Lucca Film Festival 2019

Bester Spielfilm, Kategorie Studentenjury

(Redaktion:)



Push – Für das Grundrecht auf Wohnen

Sendung: offen

16. Internationales Dokumentarfilmfestival CPH: DOX 2019, Kopenhagen/Dänemark

Politiken Audience Award 2019, Kategorie Publikumspreis

(Redaktion: Kathrin Brinkmann)



Putins Zeugen

Sendung: offen

Festival International Documentaire 2019 (FIPADOC), Biarritz/Frankreich

Grand Prix, Kategorie Documentaire International an Vitaly Mansky (Regie)

(Redaktion: Martin Pieper, Susanne Mertens)



Re: Dem Rechtsruck auf der Spur – Eine Zeitung sucht Antworten

Sendung: 23. Mai 2019

Deutsche Akademie für Fernsehen (DAfF), Berlin

Preis der Deutschen Akademie für Fernsehen 2019,

Kategorie Bester Fernsehjournalismus an Frank Zintner (Autor)

(Redaktion: Martin Pieper)



Resistance Fighters – Die globale Antibiotikakrise

Sendung: 19. März 2019

2019 Vancouver International Film Festival VIFF, Vancouver/Kanada

VIFF Impact Award, Kategorie Impact Awards

(Redaktion: Martin Pieper)



RIAFN

Sendung: offen

67e Trento Film Festival, Trento/Italien

Silberner Enzian, Kategorie Bester technisch-künstlerischer Beitrag

65. Internationale Kurzfilmtage Oberhausen

Bester Beitrag des 11. NRW-Wettbewerbs

(Redaktion: Doris Hepp)



Rufmord

Sendung: 8. November 2018

15. Deutsches Fernsehkrimi-Festival 2019, Wiesbaden

Deutscher FernsehKrimi-Preis 2019 an Viviane Andereggen (Regie), Claudia Kaufmann & Britta Stöckle (Drehbuch), Rosalie Thomass (Darstellerin), Johann von Bülow (Darsteller)

Preis der Publikumsjury des Wiesbadener Kuriers

Hamburger Krimipreis der Freien und Hansestadt Hamburg zu Ehren Jürgen Rolands 2019

Hamburger Krimipreis 2019 an Viviane Andereggen (Regie)

9. Günter Rohrbach Filmpreis, Neunkirchen

Darstellerpreis an Rosalie Thomass (Darstellerin)

(Redaktion: Anja Helmling-Grob, Olaf Grunert)



Smuggling Hendrix

Sendung: offen

30th Annual Palm Springs International Film Festival (PSIFF), Palm Springs/Kalifornien/USA

Honorable Mention: GoE BRIDGING THE BORDERS AWARD

Hellenic Film Academy Awards 2019, Athen/Griechenland

Iris Award, Kategorie Bestes Drehbuch

(Redaktion: Burkhard Althoff, Doris Hepp)



Terra x: Die Reise der Menschheit (Dreiteilige Dokumentation)

Sendung: 21. April 2018

19. Deutscher Fernsehpreis 2019, Düsseldorf

Bester Doku-Mehrteiler

(Redaktion: Friederike Haedecke, Johannes Geiger, Peter Allenbacher)



The Art of Museums (Folge: Das Museo del Prado, Madrid)

Sendung: 25. November 2018

5. 2019 Gulf of Naples Independent Film Festival 2019, Neapel/Italien

Beste Dokumentation

(Redaktion: Dieter Schneider)



Transit

Sendung: offen (Kinostart: 5. April 2018)

40. Bayerischer Filmpreis 2018

Pierrot für das beste Drehbuch an Christian Petzold (Drehbuch)

Virgin Media Dublin International Film Festival 2019, Dublin/Irland

Dublin Film Critics Circle Award: Bester Film

Deutscher Filmpreis 2019 (Deutsche Filmakademie – Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien)

Nominierung, Kategorie Bester Spielfilm

42nd Portland International Film Festival, Portland/Oregon/USA

Best of Masters, Kategorie Audience Award

(Redaktion: Caroline von Senden, Andreas Schreitmüller)



Über die Unendlichkeit

Sendung: offen (Kinostart: 12. März 2020)

76. Internationale Filmfestspiele von Venedig, Venedig/Italien

Silberner Löwe, Kategorie Best Director an Roy Andersson (Regie)

32nd European Film Awards (EFA) / Europäischer Filmpreis (European Film Academy), Berlin

European Visual Effects 2019 an Martin Ziebell, Sebastian Kaltmeyer, Néha Hirve, Jesper Brodersen und Torgeir Busch (Visuell Effects)

(Redaktion: Meinolf Zurhorst)



UNANTASTBAR – Der Kampf für Menschenrechte

Sendung: 27. November 2018

22nd United Nations Associatrion Film Festival (UNAFF), Palo Alto/USA

UNAFF Grand Jury Award, Kategorie Best Documentary

(Redaktion: Michael Gries, Wolfgang Bergmann, Marita Hübinger)



Vom Gießen des Zitronenbaums (en.:It must be heaven)

Sendung: offen (Kinostart: 16. Januar 2020)

72. internationale Filmfestspiele Cannes, Cannes/Frankreich

Lobende Erwähnung, Kategorie „Jury Long Métrages/Feature Film an Elia Suleiman (Regie)

FIPRESCI-Award, Kategorie „Official Selection Competition“

16. Festival de Cine Europeo de Sevilla 2019, Sevilla/Spanien

Eurimages Award, Beste Europäische Koproduktion

13. Asia Pacific Screen Awards (APSA), Brisbane/Australien

Jury Grand Prize an Elia Suleiman (Musik)

(Redaktion: Holger Stern)



Was werden die Leute sagen

Sendung: offen

30th Annual Palm Springs International Film Festival (PSIFF), Palm Springs/Kalifornien/USA

Youth Jury Award

(Redaktion: Claudia Tronnier, Doris Hepp)



Wem gehört das Meer? Ocean Grabbing – die neue Meeresordnung

Sendung: 9. Juli 2019

Internationales Filmfestival Deauville Green Awards 2019, Deauville/Frankreich

Trophée d’Or, Kategorie Health and Living environment/Documentary

(Redaktion: Martin Ehrmann)