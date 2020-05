Für die ZDF Werbefernsehen GmbH verlief das Jahr 2019 außerordentlich erfolgreich. Die zur Verfügung stehenden Werbezeiten waren ausverkauft.



Mit Einnahmen aus Werbeschaltungen wurden die höchsten Einnahmen in einem Nichtsportjahr der letzten zehn Jahre erreicht. Die Einnahmen aus dem Programmsponsoring waren sehr zufriedenstellend. Nachdem seit dem Jahr 2013 im öffentlich-rechtlichen Fernsehen Programme nach 20.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen nicht mehr mit Sponsorhinweisen umrahmt werden dürfen, hatten sich die Einnahmen aus Sponsoring nahezu halbiert. In 2019 wurden seither die höchsten Einnahmen mit Programmsponsoring generiert.



Fundament der positiven Umsatzentwicklung bleibt die hohe Qualität des Standardwerberahmenprogramms im ZDF. Mit vielen Marktführer-Programmen und einem hohen Anteil an Erstausstrahlungen bietet das ZDF seinen Zuschauern ein attraktives Qualitätsprogramm, was sich positiv von dem der kommerziellen Wettbewerber abhebt. Diese haben ihr Geschäftsmodell verändert und über einen längeren Zeitraum immer weniger in ein qualitativ hochwertiges Programm investiert. Gleichzeitig sind mit Netflix, Amazon und Co. weitere Wettbewerber aus dem Bereich der Streaming-Dienste um die Gunst der Zuschauer hinzugekommen.



Erfolgreiche Kampagnen von Werbekunden benötigen Zuschauerreichweite. Das ZDF bietet diese seit Jahrzehnten kontinuierlich und sicher planbar an. Dies gepaart mit der konsequenten Fortführung der Kommunikationsmaßnahme „Die neue Primetime“ und die Fokussierung auf Konsumzielgruppen anstatt der marktüblichen soziodemografischen Betrachtung auf die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen trugen maßgeblich zum Erfolg bei.