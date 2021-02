Jahresabschluss 2018

Die Bilanzsumme von 2.355,3 Mio. Euro ist gegenüber dem Vorjahr um 38,3 Mio. Euro höher. Dies entspricht einer Zunahme um 1,7 Prozent.



Auf der Aktivseite ist das Anlagevermögen mit 1.049,0 Mio. Euro gegenüber 968,9 Mio. Euro im Vorjahr um 80,1 Mio. Euro gestiegen. Das entspricht einer Zunahme um 8,3 Prozent. Die Erhöhung des Anlagevermögens ergibt sich aus einer Zunahme der Finanzanlagen um 89,5 Mio. Euro und einer Reduzierung der Sachanlagen einschließlich immaterieller Vermögensgegenstände um 9,4 Mio. Euro. Die Veränderung der Finanzanlagen ist hauptsächlich beeinflusst durch die Erhöhung des Versorgungsstocks/ Beihilfe-Deckungsstocks und der Rückdeckungsansprüche aus den relevanten Versorgungstarifverträgen.



Der Schwerpunkt der Sachinvestitionen lag im Geschäftsjahr 2018 auf der Erneuerung der Produktions- und Sendetechnik sowie der IT-Infrastruktur. Hervorzuhebende Projekte waren unter anderem der Ersatz der Sendeserver, die Migration der Personalsysteme, die Portierung von Großrechneranwendungen, Reinvestitionen im Regiebereich Nachrichten im Sendezentrum Mainz, Reinvestitionen bei den ZDF-Online-Portalen und Reinvestitionen der Medien integrierenden Netzwerk Tech­nologie. Darüber hinaus wurden Sachinvestitionen zum Erhalt der Funktionsfähigkeit der Produktionstechnik und der IT-Infrastruktur sowie der IT-Anwendungen durchgeführt.



Das Programmvermögen einschließlich der Wiederholungsrechte hat sich zum 31. Dezember 2018 wertmäßig um 42,7 Mio. Euro auf 675,6 Mio. Euro erhöht. Ursächlich dafür sind Zugänge bei den sendefähigen Produktionen und beim Programmvermögen in Arbeit.



Das Umlaufvermögen (einschließlich aktivem Rechnungsabgrenzungsposten) ist um 84,5 Mio. Euro auf 630,7 Mio. Euro gesunken. Der Rückgang ergibt sich vor allem aus der Umgliederung von Festgeldern zu den Finanzanlagen.



Beitragsmehrerträge des Jahres 2018, dies sind Beiträge, die sich anteilig für das ZDF aus dem Aufkommen aus den 30 Cent ergeben, um die die KEF im 20. Bericht eine Minderung des monatlichen Beitrags empfohlen hatte, ohne dass diese Empfehlung im Staatsvertrag umgesetzt wurde, schlagen sich im Umlaufvermögen mit 60,0 Mio. Euro in dem Bilanzposten Kassenbestand, Bundesbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten und mit 7,4 Mio. Euro in den auf Beitragsmehrerträge entfallenden Forderungen nieder. Mit den veränderten Bilanzposten gehen leichte Verschiebungen innerhalb der Vermögensstruktur einher. Die Anlagenintensität (Anlagevermögen zu Bilanzsumme) liegt mit 44,5 Prozent über dem Vorjahresniveau von 41,8 Prozent. Der Anteil des Programmvermögens am Gesamtvermögen hat sich mit 28,7 Prozent gegenüber 27,3 Prozent im Vorjahr leicht erhöht. Der Anteil des Umlaufvermögens (einschließlich aktivem Rechnungsabgrenzungsposten) liegt mit 26,8 Prozent unter dem Vorjahresanteil von 30,9 Prozent.



Auf der Passivseite beträgt das Eigenkapital, das per 31. Dezember 2018 überwiegend aus den Sonderrücklagen I und II bestand, 430,5 Mio. Euro (Vorjahr: 622,5 Mio. Euro). Das Eigenkapital deckt das langfristige Vermögen (Anlage- und Programmvermögen) zu 25,0 Prozent (Vorjahr: 38,9 Prozent). Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 18,3 Prozent (2017: 26,9 Prozent). Zur Deckung des negativen bereinigten Jahresergebnisses von 225,8 Mio. Euro wurde die Gesamtergebnisrücklage, die per 31. Dezember 2017 71,9 Mio. Euro betrug, vollständig aufgebraucht. Dem Anstaltskapital wurden 102,5 Mio. Euro entnommen, es beträgt per 31. Dezember 2018 41,5 Mio. Euro. Die in der Sonderrücklage I eingestellten Rundfunkbeitragsmehrerträge aus der Beitragsperiode 2013 bis 2016 betragen zum Ende des Berichtsjahres 321,6 Mio. Euro. Von den Ende 2017 zur Verfügung stehenden 373,0 Mio. Euro wurden 51,4 Mio. Euro verbraucht. Die Rundfunkbeitragsmehrerträge der Beitragsperiode 2017 bis 2020 werden seit dem Jahr 2017 der Sonderrücklage II zugeführt. Zum 31. Dezember 2018 sind 67,4 Mio. Euro in der Sonderrücklage II eingestellt, zum 31. Dezember 2017 waren es 33,7 Mio. Euro.