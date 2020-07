Berlin live:

(Konzertreihe, 8 Sendungen)

(1) The Kooks

15.2.2019

(2) Fritz Kalkbrenner

22.2.2019

(3) Clare Bowen

1.3.2019

(4) Boy George & Culture Club

5.4.2019

(5) Jan Blomqvist

3.5.2019

(6) Cat Empire

25.10.2019

(7) Little Simz

1.11.2019

(8) Hollywood Undead

1.11.2019



Zu Tisch…

(Dokumentationsreihe, 12 Sendungen)

(1) Zu Tisch… in Kantabrien

6.1.2019

(2) Zu Tisch… in Nordfriesland

10.2.2019

(3) Zu Tisch… in der Garfagnana

10.3.2019

(4) Zu Tisch… in der Finnmark

7.4.2019

(5) Zu Tisch… in Ost-Rumänien

5.5.2019

(6) Zu Tisch… auf Chios (Griechenland)

2.6.2019

(7) Zu Tisch… in Marokko

7.7.2019

(8) Zu Tisch… in Matera (Italien)

3.8.2019

(9) Zu Tisch… in Dauphiné

6.10.2019

(10) Zu Tisch… im Wienerwald

27.10.2019

(11) Zu Tisch… im Rheinland

10.11.2019

(12) Zu Tisch… in Island

15.12.2019



Köstliches Piemont

(Dokumentationsreihe, 4 Sendungen)

(1) Der Alpenbogen

1.9.2019

(2) Die Seen

8.9.2019

(3) Im Herzen des Piemonts

15.9.2019

(4) Die Langhe

22.9.2019



Durch die Nacht mit…

(Dokumentationsreihe, 3 Sendungen)

(1) Durch die Nacht mit… Oskar Roehler und Lars Eidinger – UFA Spezial

29.1.2018

(2) Durch die Nacht mit… Pamela Anderson und Srecko Horvat

21.5.2019

(3) Durch die Nacht mit… Carola Rackete und Maja Lunde

20.10.2019



Israel – Magisches Land am Jordan

(Dokumentationsreihe, 2 Sendungen)

(1) Der Norden

10.1.2019

(2) Der Süden

11.1.2019



Mensch und Mond

(Dokumentationsreihe, 3 Sendungen)

(1) Kind der Erde

(2) Göttin der Nacht

(3) Der achte Kontinent

12.1.2019



The Art of Museums

(Dokumentationsreihe, 4 Sendungen)

(5/8) Die Uffizien, Florenz

3.2.2019

(6/8) Die Alte Nationalgalerie, Berlin

10.2.2019

(7/8) Das Munch Museum, Oslo

17.2.2019

(8/8) Das Solomon R. Guggenheim Museum, New York

24.2.2019



Kielings wilde Welt

(Dokumentationsreihe, 3 Sendungen)

(1) Uralte Paradiese

18.2.2019

(2) Wildnis in Gefahr

19.2.2019

(3) Geschützte Welten

20.2.2019



Flüsse des Lichts

(Dokumentationsreihe, 5 Sendungen)

(1) Rio Duero

25.2.2019

(2) Rio Guadiana

26.2.2019

(3) Rio Tajo

27.2.2019

(4) Rio Ebro

28.2.2019

(5) Rio Guadalquivir

1.3.2019



Burgen

(Dokumentationsreihe, 2 Sendungen)

(1) Heimat Burg

(2) Bollwerk Burg

2.3.2019



Stars von morgen

(Konzertreihe, 4 Sendungen)

Barock Special: Präsentiert von Rolando Villazón

(1) 3.3.2019

Stars von morgen: Präsentiert von Rolando Villazón

(2) 10.3.2019

(3) 17.3.2019

(4) 24.3.2019



Metropolen des Balkans

(Dokumentationsreihe, 5 Sendungen)

(1) Sarajevo

4.3.2019

(2) Belgrad

5.3.2019

(3) Ljubljana

6.3.2019

(4) Sofia

7.3.2019

(5) Bukarest

8.3.2019



Die Inseln der Queen (2. Staffel)

(Dokumentationsreihe, 5 Sendungen)

(1) Isle of Skye

25.3.2019

(2) Angelsey

26.3.2019

(3) Isle of Whight

27.3.2019

(4) Orkney

28.3.2019

(5) Bermudas

29.3.2019



KGB – Schild und Schwert

(Dokumentationsreihe, 3 Sendungen)

(1) Dserschinski & Co.

(2) Berija & Co.

(3) Putin & Co.

9.4.2019



Wasser

(Dokumentationsreihe, 2 Sendungen)

(1) Quelle des Lebens

9.4.2019

(2) Geheimnis der Tiefe

10.4.2019



Bauhaus Spirit

(Dokumentationsreihe, 2 Sendungen)

(1) Die neue Welt

(2) Vom Bau der Zukunft

1.5.2019



Heiraten in Europa!

(Dokumentationsreihe, 5 Sendungen)

(1) Sizilien im Wandel

6.5.2019

(2) Auf Glückssuche in Lappland

7.5.2019

(3) Eine Schwule Ehe in Irland

8.5.2019

(4) Liebe auf der geteilten Insel

9.5.2019

(5) Forschung und Folklore in Bulgarien

10.5.2019



Mystery Road

(Fernsehserie, 6 Folgen)

Mystery Road – Verschwunden im Outback (1 - 3)

30.5.2019

Mystery Road – Verschwunden im Outback (4 - 6)

6.6.2019



Sound of Freedom – Der Soundtrack der Freiheit

(Dokumentationsreihe, 2 Sendungen)

Sound of Freedom – Der Soundtrack der Freiheit (1+2)

7.7.2019



Bulgariens Bergwelten

(Dokumentationsreihe, 2 Sendungen)

(1) Das Balkan-Gebirge

(2) Rila, Pirin und Rhodopen im Süden

16.7.2019



Love Rituals

(Dokumentationsreihe, 6 Sendungen)

(1) Mit Charlotte Roche in Japan

(2) Mit Charlotte Roche in Israel

28.8.2019

(3) Mit Charlotte Roche in Kenia

29.8.2019

(4) Mit Charlotte Roche in den USA

30.8.2019

(5) Mit Charlotte Roche in Indien

(6) Mit Charlotte Roche auf den Orkney-Inseln

31.8.2019



Faszination Afrika

(Dokumentationsreihe, 5 Sendungen)

(1) Tiere im Okavango-Delta

29.8.2019

(2) Tiere im Mala Mala-Reservat

2.9.2019

(3) Tiere im Mashatu-Reservat

3.9.2019

(4) Tiere im Luangwa-Tal

4.9.2019

(5) Tiere in der Wüste Namib

5.9.2019



Jüdisch in Europa

(Dokumentationsreihe, 2 Sendungen)

Teil 1 und 2

3.9.2019



Die Neue Zeit

(Fernsehserie, 6 Sendungen)

(1) Nach dem Krieg

(2) Der Prinz von Theben

(3) Die Märzgefallenen

5.9.2019

(4) Die Frauenklasse

(5) Das Ehrengericht

(6) Das Ende in Weimar

12.9.2019



Reinhold Messner – Heimat. Berge. Abenteuer

(Dokumentationsreihe, 5 Sendungen)

(1) Heimat und Prägung: Die Familie und ihre Landschaft

23.9.2019

(2) Natur und Politik

24.9.2019

(3) Mythos und Geschichte

25.9.2019

(4) Grenzgänge

26.9.2019

(5) Gott und die Welt(en)

27.9.2019



Sternstunden der Musik

(Konzertreihe, 4 Sendungen)

(1) Das Mauerfallkonzert: Berliner Philharmoniker (12.11.1989)

6.10.2019

(2) Vladimir Horowitz – Das Moskau-Konzert (1986)

13.10.2019

(3) Anne-Sophie Mutter und Herbert von Karajan – Das Beethoven-Konzert

20.10.2019

(4) Maria Callas: Tosca 1964

27.10.2019



Yangtse – Unterwegs in China

(Dokumentationsreihe, 5 Sendungen)

(1) Der chinesische Traum

7.10.2019

(2) Das Glück zu zweit?

8.10.2019

(3) Der Geist von Mao

9.10.2019

(4) Der Drei-Schluchten-Damm

10.10.2019

(5) Highway nach Tibet

11.10.2019



Die Geschichte der Fantasy

(Dokumentation, 2 Sendungen)

(1) Mutige Helden

(2) Magische Welten

25.10.2019



Seven Songs

(Dokumentationsreihe, 4 Sendungen)

(1) Charlotte Roche

15.11.2019

(2) Matthias Brandt

22.11.2019

(3) Christian Petzold

29.11.2019

(4) Frank Schätzing

6.12.2019



Jahrmarkt der Eitelkeiten

(Fernseh-Serie, 7 Sendungen)

(1) Miss Sharp unter Feinden

(2) Miss Sharp gewinnt Freunde

(3) Streit um eine Erbin

12.12.2019

(4) In dem Becky in Brüssel einrückt

(5) In dem Schlachten gewonnen und verloren werden

(6) In dem eine Künstlertochter vor den König tritt

(7) In jedem Ende liegt ein neuer Anfang

19.12.2019



Kreuzfahrt in die Ostsee – Ein Sommer auf dem Wasser

(Dokumentationsreihe, 5 Sendungen)

(1) Schweden

4.11.2019

(2) Finnland

5.11.2019

(3) St. Petersburg

6.11.2019

(4) Estland

7.11.2019

(5) Lettland/Litauen

8.11.2019