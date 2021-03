Lockdown, Absagen von Sporthighlights und die große Unsicherheit der Werbekunden: Unter den außergewöhnlichen Bedingungen der Pandemie verlief das Jahr 2020 für die ZDF Werbefernsehen GmbH dennoch sehr erfolgreich. Die im Frühjahr entstandenen Defizite konnten im weiteren Jahresverlauf nicht nur größtenteils wieder aufgefangen, sondern sogar auf ein Minimum reduziert werden. Gegenüber dem herausragenden Jahr 2019 – mit den höchsten Einnahmen eines Nichtsportjahres der letzten zehn Jahre – wurde 2020 nur ein halbes Prozent Minus erwirtschaftet, die Umsätze lagen aber über denen des letzten Nichtsportjahres 2017.



Fundament der positiven Umsatzentwicklung bleibt die hohe Qualität des Standardwerberahmenprogramms im ZDF. Das gesteigerte Informations- und Unterhaltungsbedürfnis der Zuschauerinnen und Zuschauer führte zudem zu einer positiven Reichweitenentwicklung im TV insgesamt und insbesondere im ZDF. Davon profitierten auch die Reichweiten in den ZDF-Werbeinseln zwischen 17.00 und 20.00 Uhr. In einzelnen Monaten konnten hier Zuwächse bis zu 24 Prozent generiert werden. Soll heißen: In einem Markt, der seit Jahren zunehmend mit sinkenden Zuschauerzahlen zu kämpfen hat, kann diese Entwicklung mehr als positiv gedeutet werden.



Fest steht: Erfolgreiche Kampagnen von Webekunden brauchen Zuschauerreichweite. Das ZDF bietet diese seit Jahrzehnten kontinuierlich und sicher planbar an. Auch unter Corona-Bedingungen wurde die bestehende KKommunikationsofffensive "Die neue Primetime" konsequent weitergeführt. Diese Offensive zusammen mit der Fokussierung auf Konsumzielgruppen - statt der marktüblichen, soziodemografischen Betrachtung auf die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen - trugen maßgeblich zum Erfolg bei.



Die Folgen der Pandemie machen sich auch in der täglichen Arbeit der ZDF Werbefernsehen GmbH bemerkbar. Bestehende Prozesse – besonders die mit Veranstaltungscharakter – haben sich grundlegend geändert. Veränderungen, mit viel Potenzial und neuen Chancen. Denn persönliche Termine fanden kaum statt. Die für den Herbst geplante Programmpräsentation in den vier Agenturstädten Deutschlands musste ebenso abgesagt werden. Stattdessen führte der Vertrieb vermehrt Online-Videokonferenzen durch. Durch diese Umstellung wurden Termine möglich, die bisher von Kunden abgelehnt wurden und neue Kundengruppen konnten erschlossen werden.