ARTE: Lockdown Covid Idents

22. Internationale Eyes & Ears Awards Creation, Innovation & Effektivität 2020, München

1. Preis Gold Best Bumper or Station Ids, Kategorie “Design”

Special Prize, Kategorie “Best Cases in a Worst Case Crises”

(Pexelo für ARTE, Cécile Chavrepayre (artistic Director ARTE))



ARTE: Lockdown Covid

22. Internationale Eyes & Ears Awards Creation, Innovation & Effektivität 2020, München

3. Preis Bronze Specials & Cross-Media, Kategorie “Best Cases in a Worst Case Crises”

(Pexelo für ARTE, Cécile Chavrepayre (artistic Director ARTE))



ARTE: Design Package (“Christmas and the Twenties”)

22. Internationale Eyes & Ears Awards Creation, Innovation & Effektivität 2020, München

1. Preis Gold Best Seasonal Design Package, Kategorie “Design”

(Movement für ARTE, Cécile Chavrepayre (artistic Director ARTE))



ARTE: Digital Compaign

22. Internationale Eyes & Ears Awards Creation, Innovation & Effektivität 2020, München

1. Preis Gold Best Direction, Kategorie “Craft” an Nick Rones (Movement)

(Movement für ARTE, Cécile Chavrepayre (artistic Director ARTE))



Adventures of a Mathematician

Sendung: offen

54. Internationale Hofer Filmtage 2020, Hof

VGF-Nachwuchsproduzentenpreis an Lena Vurma (Produzentin)

35th Annual Fort Lauderdale International Film Festival, Fort Lauderdale/Florida/USA

President’s Award, Kategorie “Best Film”

Audience Award, Kategorie “Best Drama”

Alfred P. Sloan Foundation, New York/USA

The Sloan Distribution Grant an Lena Vurma (Produzentin)

30. FilmFestival Cottbus – Festival des osteuropäischen Films (FFC), Cottbus

Cottbus ins Kino-Preis, Kategorie „Förderung des Verleihs eines Fernsehfilms“

(Redaktion: Simon Ofenloch)



ARTE concert: Hope@Home

Sendung: 25. März bis 22. April 2020

(Täglicher Livestream auf ARTE Concert (Auch Facebook und YouTube-Channel)

57. Golden Prague International Television Festival 2020, Prag/Tschechien

Chrystal Award, Kategorie “Concert Performance Recording and Documentary Programs dedicated to Music, Dance and Theatre”

(Redaktion: Wolfgang Bergmann, Rebecca Groß)



Bad Banks (Zweite Staffel)

Sendung: 6./ 7. Februar 2020

21. Deutscher Fernsehpreis 2020, Köln

Beste Kamera Fiktion an Ngo The Chau (Kamera)

(Redaktion: Caroline von Senden, Alexandra Staib, Olaf Grunert)



Barfuß ohne Sattel - Die kleinen Reiter von Sumbawa

Sendung: 16. November 2019

21. Deutscher Fernsehpreis 2020 (ARD, ZDF, RTL, Sat1), Köln

Deutscher Fernsehpreis, Kategorie „Beste Kamera Information/Dokumentation“ an Dominic Gill, Angelo Conte und Gordon Kalbfleisch (Kamera)

(Redaktion: Linde Dehner)



Beethovens Neunte - Symphonie für die Welt

Sendung: 2. Februar 2020

30. Deutscher Kamerapreis 2020, Köln

Deutscher Kamerapreis 2020, Kategorie „Schnitt/Dokumentarfilm“ an Janinie Dauterich (Schnitt)

67. Premios Ondas, Barcelona/Spanien

Besondere Erwähnung

(Redaktion: Dieter Schneider)



Berlin Alexanderplatz

Sendung: offen (Kinostart: 16. April 2020)

Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW), Wiesbaden

Prädikat „besonders wertvoll“

70. Deutscher Filmpreis 2020, Berlin

Lola in Silber (2. Platz), Kategorie „Bester Spielfilm“ an Leif Alexis, Jochen Laube und Fabian Maubach (Sommerhaus-Filmproduktion)

Lola in Gold, Kategorie „Beste männliche Nebenrolle“ an Albrecht Schuch (Darsteller)

Lola in Gold, Kategorie „Beste Kamera/Bildgestaltung“ an Yoshi Heimrath (Kamera/Bild)

Lola in Gold, Kategorie „Bestes Szenenbild“ an Silke Buhr (Szenenbild)

Lola in Gold, Kategorie „ Beste Filmmusik an Dascha Dauenhauer (Musik)

Europäische Filmakademie (EFA)

33. Europäischer Filmpreis 2020, Berlin (virtuelle Vergabe)

Europäischer Filmpreis, Kategorie „Bester Soundtrack“ an Dascha Dauenhauer (Musik)

(Redaktion: Burkhard Althoff, Olaf Grunert)



Buñuel - Im Labyrinth der Schildkröten

Sendung: offen

75 Premios del Círculo de Escritores Cinematográficos 2020, Madrid/Spanien

Bester Animationsfilm

Bestes adaptiertes Drehbuch an Eligio R. Montero und Salvador Simó (Drehbuch)

Beste Regie-Entdeckung an Salvador Simó (Regie)

34. Goya Filmpreis Premios Goya 2020 (Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España), Malaga/Spanien

Bester Animationsfilm (Mejor película de animación)

(Redaktion: Simon Ofenloch)



Das Ende der Wahrheit

Sendung: offen

Verband der deutschen Filmkritik, Berlin

Preis der Deutschen Filmkritik 2019, Kategorie Bester Darsteller an Alexander Fehling (Darsteller)

(Redaktion: Jörg Schneider, Doris Hepp, Andreas Schreitmüller)



Das Lustprinzip (zehnteilige Serie)

Sendung: November 2020

53. WorldFest International Film Festival, Houston/USA

Platinum Remi Award, Kategorie „Mini Series“

(Redaktion: Olaf Grunert)



Das Wunder von Nairobi – Mozart im Slum

Sendung: 7. September 2019

11. Marler Medienpreis Menschenrrechte, Marl

Marler Medienpreis Menschenrechte 2020, Kategorie „Dokumentation Ausland“ an Carmen Butta (Autorin)

(Redaktion: Meinolf Zurhorst)



Der Fluch des Tunnels

Sendung: offen

11th „UnderhillFest“ Internationales Dokumentarfilmfestival 2020, Podgorica/Montenegro

Dandelion Award, Kategorie „Internationale Jury“

(Redaktion: Sabine Bubeck-Paaz)



Der letzte Atemzug – Gefangen am Meeresgrund

Sendung: 11. September 2019

2020 New York Festivals® International TV & Film Awards, New York/USA

Gold World Medal, Kategorie “Documentary/Docudrama”

(Redaktion: Martin Pieper)



Der Mann, der seine Haut verkaufte (AT)

(L’homme qui avait vendu sa peau, Int.: The Man Who Sold His Skin)

Sendung: offen

77. Filmfestspiele Venedig 2020, Venedig/Italien

PREMIO ORRIZZONTI per la MIGLIOR INTERPRETAZIONE MACHILE

Kategorie „Premi Ufficiali/Orrizzonti“ an Yahya Mahyni (Darsteller)

Premio Edipo Re, Kategorie „Premi Collaterali”

4. El Gouna Film Festival (GFF), El Gouna/Ägypten

El Gouna Star 2020, Kategorie “Best Arab Narrative Film“

38e festival Arte Mare de Bastia, Bastia (Korsika)/Frankreich

Prix du public MGEN, Kategorie « long métrage méditerranée »

Prix Jury jeune pass Cultura, Kategorie « long métrage méditerranée »

Stockholm Film Festival 2020, Stockholm/Schweden

Best Script an Karouther Ben Hania (Drehbuch)

Oscar-Nominierung des Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI) als bester nicht-englischsprachiger Film

(Redaktion: Simon Ofenloch)



Der Wal und der Rabe

Sendung: 14. Oktober 2020

DRIFF – Durham Region International Film Festival 2020, Durham/North Carolina/USA

Best Feature Film an Mirjam Leuze (Regie)

(Redaktion: Sabine Bubeck-Paaz)



Die neue Zeit (sechsteilige Serie) Folge 1: Nach dem Krieg

Sendung: 5. September 2019 (ZDF: 15. September 2019)

2020 New York Festivals® International TV & Film Awards, New York/USA

Gold World Medal, Kategorie “Entertainment Program/Drama”

(Redaktion: Olaf Grunert, Elke Müller)



Die Wälder des Nordens

Sendung: 18. Januar 2020

NaturVision Filmfestival 2020, Ludwigsburg

Deutscher Filmpreis Biodiversität

34rd Edition of Sondrio Festival 2020 / International Documentary Festival, Sondrio/Italien

Erster Preis “Stadt Sondrio”

(Redaktion: Marita Hübinger)



Ein Dorf wehrt sich

Sendung: 29. Januar 2020

2020 New York Festivals® International TV & Film Awards, New York/USA

Gold World Medal, Kategorie “Entertainment Program/Drama”

52. Fernsehpreis der Erwachsenenbildung 2019 (Konferenz der Erwachsenenbildung Österreichs (KEBÖ))

Fernsehpreis der Erwachsenenbildung, Kategorie „Fernsehfilm“ an Gabriela Zerhau (Regie, Drehbuch)

31. Österreichischer Film- und Fernsehpreis „Romy“ 2020 (Tageszeitung „Kurier“)

Beliebtester Schauspieler, Kategorie „Kino/TV-Film an Fritz Karl (Darsteller)

(Redaktion: Pit Rampelt, Olaf Grunert)



Eine Geschichte von drei Schwestern

Sendung: offen

24th Sofia International Film Ffesttival, Sofia/Bulgarien

Best Balkan Film Award an Emin Alper( Regie)

23nd Flying Broom International Women’s Film Festival, Ankara/Türkei

Young Witch Award an Cemre Ebüzziga (Darstellerin)

(Redaktion: Alexander Bohr)



Es gibt kein Böses ("Sheytan vojud nadarad" / "There is no evil")

Sendung: offen

70. Internationale Filmfestspiele Berlin „Berlinale“ 2020

Goldener Bär für den besten Film, Kategorie „Internationale Jury“

Preis der Ökumenischen Jury, Kategorie „Unabhängige Jury – Wettbewerb 2020“

Gilde-Filmpreis, Kategorie „Unabhängige Jury – Preise“

65. Semana Internacional de Cine de Valladolid, Valladolid/Spanien

Special Mention: Premio Ribera de Duero al Mejor Director an Mohammmed Rasalouf (Regie)

15. Batumi International ArtHouse Film Festival, Tiflis/Georgien

Grand Prix

Film fra Sør-festivalen skal / Oslo Films from the South Festival 2020, Oslo/Norwegen

Sølvspeilet / The Silver Mirror Award

(Redaktion: Alexander Bohr)



Es gilt das gesprochene Wort

Sendung: offen

41. Bayerischer Filmpreis 2020, München

Pierrot für die beste Darstellerin an Anne Ratte-Polle (Darstellerin)

70. Deutscher Filmpreis 2020, Berlin

Lola in Bronze, Kategorie „Bester Spielfilm" an Ingo Fliess (Produzent)

(Redaktion: Alexandra Staib, Caroline von Senden, Olaf Grunert, Barbara Häbe)



Es war einmal im Irak (Once upon a time in Iraq)

Sendung: 23. März 2021

59. Rose d’Or Awards 2020, Berlin (online)

Bester Dokumentarfilm

“Goldene Rose 2020” , Kategorie „Jurypreis“

(Redaktion: Miriam Carbe)



Gaza

Sendung: 26. Juni 2019

19e Festival du Film et forum international sur les droits humains, Genf/Schwei

Lobende Erwähnung, Kategorie „Section Documentaire de création“

(Redaktion: Martin Pieper)



Gaza mon amour

Sendung: offen

45. Toronto International Filmfestival (TIFF) 2020, Toronto/Kanada

NETPAC-Award (Network for the Promotion of Asian Cinema) an Arab und Tarzan Nasser (Regie)

57. ANTALYA ALTIN PORTAKAL FIM FESTVAL, Antalya/Türkei

Best Actor an Salim Daw (Darsteller)

65. Semana Internacional de Cine de Valladolid, Valladolid/Spanien

Silver Spike, Kategorie “Feature-length” für die Distribution in Spanien

Premio ‚Miguel Delibes‘, Kategorie „Best Script“ an Arab und Tarzasn Nasser (Drehbuch)

42nd Cairo International Film Festival, Kairo/Ägypten

Best Arab Film Award

Special Mention: Henry Barakat Award

(Redaktion: Burkhard Althoff, Doris Hepp)



Manuel Down Under (fünfteilige Doku-Serie)

Sendung: 10. bis 14. Dezember 2018

Medienpreis der Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V., Marburg

Bobby 2020 an Sandra Maischberger (Produzentin)

(Redaktion: Linde Dehner)



Mare

Sendung: offen

26th Sarajevo Film Festival, Sarajevo/Bosnien und Herzegowina

Heart of Sarajevo an Marija Škaričić als beste Darstellerin

CICAE Award an Andrea Stanka (Regie)

67th Pula Filmfestival 2020, Pula/Kroatien

Best Costume Design, Kategorie “Croatian Programme – Croatian Film” an Sara Giancane und Valentina Vujovic (Kostümdesign)

Best Production Design, Kategorie “Croatian Programme – Croatian Film” an Jana Plećaš (Productuion Design)

(Redaktion: Alexander Bohr)



Medizinversuche in Auschwitz – Clauberg und die Frauen von Block 10

Sendung: 21. Januar 2020

La Femme International Film Festival 2020, Beverly Hills/USA

Bester Dokumentarfilm

(Redaktion: Susanne Mertens)



Quo Vadis, Aïda

Sendung: offen

77. Filmfestspiele Venedig 2020, Venedig/Italien

Premio Brian (UAAR), Kategorie “Premi Collaterali“

Premio Signis, Kategorie “Premi Collaterali“

Premio Unimed, Kategorie “Premi Collaterali“

57. ANTALYA ALTIN PORTAKAL FILM FESTIVALI, Antalya/Türkei

Goldene Orange / Bester Film, Kategorie „International Feature Film Competition“

4th El Gouna FilmFestival 2020, El Gouna/Ägypten

El Gouna Golden Star 2020, Kategorie „Feature Narrative Competition”

Best Actress an Jasna Duricic (Darstellerin)

21e Arras Film Festival 2020, Arras/Frankreich

Grand Prix: Atlas d‘Or, Hauptpreis für den besten europäischen Spielfilm

12ème Les Arcs Film Festival 2020, Les Arcs/Frankreich (online)

Flèche de Cristal / Cristal Arrow

Prix du Public / Audience Award

(Redaktion: Holger Stern)



Radiograph of a Family

Sendung: offen

Internationales Dokumentarfilm-Festival Amsterdam (IDFA 2020), Amsterdam/Niederlande

IDFA Award for Best Feature-Length Documentary

Beeld en Geluid IDFA ReFrame Award for best creative use of archivea an Firuzeh Khosrovani (Drehbuch)

Film fra Sør-festivalen skal / Oslo Films from the South Festival 2020, Oslo/Norwegen

Publikumsprisen / Audience Award

(Redaktion: Doris Hepp)



Re: Kein Recht auf Familie? Geflüchtete kämpfen um ihre Angehörigen

Sendung: 18. Januar 2019

31. Caritas-Journalistenpreis Baden-Württemberg (Diözesan-Caritasverbände), Stuttgart

Erster Preis an Denise Dismer (Autorin)

(Redaktion: Miriam Carbe)



Resistance Fighters – Die globale Antibiotika-Krise

Sendung: 19. März 2019

21. Deutscher Fernsehpreis 2020, Köln

Deutscher Fernsehpreis, Kategorie „Bester Schnitt Information/Dokumentation“ an Martin Scheffold (Schnittt)

(Redaktion: Martin Pieper)



Sterne über uns (en.: Stars above us)

Sendung: 16. Juli 2020

SI-STAR 2020 (Frauennetzwerk Soroptimist International, Club Mainz)

(Verleihung im Rahmen der 70. Internationale Filmfestspiele Berlin „Berlinale“ 2020)

Si STAR-Förderpreis an Christina Ebelt (Regie)

Deutsche Akademie für Fernsehen (DaFF) (online-Verleihung)

Preis der Deutschen Akademie für Fernsehen 2020, Kategorie „Beste Schauspielerin Hauptrolle“ an Franziska Hartmann (Darstellerin)

Fernsehfilmfestival Baden-Baden 2020, Baden-Baden (online)

Fernsehpreis der deutschen Akademie der darstellenden Künste

Preis der Studierenden (Filmakademie Baden-Württemberg, Ludwigsburg / Hochschule für Fernsehen und Film, München)

(Redaktion: Lucas Schmidt, Claudia Tronnier, Doris Hepp)



The Love Europe Project

(Sendung: 11. Mai 2019)

56. Adolf Gimme-Preis 2020, Marl

Grimme-Preis 2020, Kategorie „Fiction“

(Redaktion: Claudia Tronnier, Alexandra Staib,)



Transit

Sendung: 9. November 2020 (Kinostart: 5. April 2018)

17th ICS Awards (International Cinephile Society)

Best Adapted Screenplay an Christian Petzold (Drehbuch)

(Redaktion: Caroline von Senden, Andreas Schreitmüller)



UNANTASTBAR – Der Kampf für Menschenrechte

Sendung: 27. November 2018

2020 New York Festivals® International TV & Film Awards, Las Vegas/Nevada/USA

Gold World Medal, Kategorie “Current Affairs”

(Redaktion: Michael Gries, Wolfgang Bergmann, Marita Hübinger)



Undine

Sendung: offen (Kinostart: 2. Juli 2020)

70. Internationale Filmfestspiele Berlin „Berlinale“ 2020

Silberner Bär für die beste Darstellerin, Kategorie „Internastionaler Wettbewerb“ an Paula Beer (Darstellerin)

Preis der Fipresci-Jury: Bester Film, Kategorie „Unabhängige Jury – Wettbewerb 2020“

Gilde-Filmpreise 2020, Leipzig

Bester Film national

Europäische Filmakademie (EFA)

Seville European Film Festival 2020, Sevilla/Spanien

Best Director an Christian Pätzold (Regie)

Best Editing Award an Bettina Böhler (Drehbuch)

33rd European Film Awards (EFA) 2020, Berlin (online)

European Actress an Paula Beer (Darstellerin)

(Redaktion: Caroline von Senden, Andreas Schreitmüller, Alexander Bohr)



Vater

Sendung: offen

70. Internationale Filmfestspiele Berlin „Berlinale“ 2020

Spielfilm 2020, Kategorie „Publikumspreis – Panorama“

48th International Film Festival FEST, Belgrad/Serbien

NAGRADE IRIJA „FEODORA“/ Feodora Jury Award, Kategorie „Bester euromediterraner Film“

Stella Artois Most Wanted Movie Award, Kategorie „Publikumspreis“

Bester Darsteller an Goran Bogdan (Darsteller)

Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW), Wiesbaden

Prädikat „besonders wertvoll“, Kategorie „Spielfilm“

67th Pula Film Festival, Pula/Kroatien

Golden Gate of Pula, Kategorie “Arena Audience Award”

Golden Arena for Best Acting Performance, Kategorie “Croatian Programme – Croatian Co-Production” an Goran Bogdan (Darsteller)

(Redaktion: Meinolf Zurhorst)



Der Verräter – Als Kronzeuge gegen die Cosa Nostra (ital. Il Traditore)

Sendung: offen

31. Trieste Film Festival, Triest/Italien

Premio SNCCI, Kategorie „Bester italienischer Film“

65. Italienischer Filmpreis ‚Premi David di Donatello‘ 2020 (virtuelle Vergabe)

Bester Film

Beste Regie an Marco Bellocchio (Regie)

Bestes Drehbuch an Marco Bellochio, Ludivica Rampoldi, Valia Santella, Francesco Piccolo (Drehbuch)

Bester Schnitt an Francesca Cavelli (Schnitt)

Bester Hauptdarsteller an Pierfrancesco Favino (Darsteller)

Bester Nebendarsteller an Luigi Lo Cascio (Darsteller)

(Redaktion: Meinolf Zurhorst, Alexander Bohr)



Vom Gießen des Zitronenbaums (en.: It must be heaven)

Sendung: offen (Kinostarrt 9. Januar 2020)

25e Prix Lumières (Prix de la presse étrangère), Paris/Frankreich

Beste Internationale Koproduktion

(Redaktion: Holger Stern)



Die Wand der Schatten

Sendung: offen

17th Docs Against Gravity Film Festival, Gdynia (Gdingen)/Polen

Audience Award (Kattowitz)

21st Bergen International Film Festival, Bergen/Norwegen

Documentaire Exttraordinaire

BANFF Mountain Film Festival 2020, Banff/Alberta/Kanada

Best Film: Climbing

Zürcher Filmpreis 2020 (Zürcher Filmstiftung), Zürich/Schweiz

Zürcher Filmpreis 2020 an Eliza Kubarska (Regie)

(Redaktion: Sabine Bubeck-Paatz)



Wer 4 sind

Sendung: offen

31. Österreichischer Film- und Fernsehpreis „Romy“ 2020 (Tageszeitung „Kurier“)

Preis der Jury 2020, Kategorie „Akademiepreis“ an Thomas Schwendemann (REA) und Felix Ritz von Frentz (Kamera), Björn Rothe (Ton)

(Redaktion: Dieter Schneider)



Das Wunder im Meer von Sargasso (engl. The Mracle oft he Sargasso Sea)

Sendung: offen (Kinostart 12. September 2019)

Hellenic Film, Academy Awards 2020, Athen/Griechenland

Iris – Beste Regie an Sylllas Tsoumerkas (Regie)

Iris – Beste Hauptdarstellerin an Angeliki Papoulia (Darstellerin)

(Redaktion: Meinolf Zurhorst)



YALDA (Yalda – A Night for Forgiveness)

Sendung: offen

36th Sundance Film Festival 2020, Park City/Utah/USA

World Cinema Grand Jury Prize, Kategorie “Dramatic”

24th Sofia International Film Festival, Sofia/Bulgarien

Special Mention, Kategorie “Best Screenplay” an Massoud Bakhshi (Drehbuch)

57. ANTALYA ALTIN PORTAKAL FILM FESTIVAL, Antalya/Türkei

Best Director, Kategorie „International Feature Film Competition” an Masssoud Bakhshi (Drehbuch)

(Redaktion: Burkhard Althoff/Doris Hepp)