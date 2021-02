Jahresabschluss 2019

Die Finanzrechnung schließt bei einem Gesamteinnahmevolumen in Höhe von 437,0 Mio. Euro (Vorjahr: 490,9 Mio. Euro) und einem Gesamtausgabevolumen in Höhe von 444,4 Mio. Euro (Vorjahr: 580,5 Mio. Euro) mit einem Gesamtergebnis von - 7,5 Mio. Euro (Vorjahr: - 89,5 Mio. Euro) ab. Der in den Ausgaben enthaltene Fehlbetrag der Ertrags- und Aufwandsrechnung in Höhe von 63,2 Mio. Euro fällt um 128,9 Mio. Euro geringer aus als im Vorjahr.



Auf der Einnahmenseite ergeben sich die im Vergleich zum Vorjahr um knapp 54,0 Mio. Euro niedrigeren Einnahmen vor allem beim Posten Andere langfristige Rückstellungen. Hier sind die im Vorjahr erstmals versicherungsmathematisch ermittelten Zuführungen zur Beihilferückstellung enthalten. Darüber hinaus sind insgesamt um rund 2,4 Mio. Euro geringere Abschreibungen/Abgänge zu verzeichnen, die insbesondere auf Abgänge der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Jahr 2018 aus der Übertragung des Endgerätemanagement inklusive der vorhandenen Geräte an einen externen Dienstleister resultieren. Höhere Einnahmen sind dagegen vor allem bei der Zuführung zur Versorgungsrückstellung zu verzeichnen, die im Jahr 2019 um 155,0 Mio. Euro höher ausfällt als im Vorjahr. Dies ist im Wesentlichen auf die niedrigere Regelzuführung 2018 in Folge des neuen Tarifvertrags zur ZDF-Altersversorgung mit der Absenkung der Rentensteigerung zurückzuführen.



Die bedeutendsten mit niedrigeren Ausgaben verbundenen Veränderungen haben sich neben dem geringeren Fehlbetrag der Ertrags- und Aufwandsrechnung bei den Zuweisungen zum Versorgungs­stock (- 6,9 Mio. Euro) ergeben. Zugeführt werden dem Ver­sorgungsstock 44,8 Mio. Euro (Vorjahr: 51,6 Mio. Euro), wovon 31,1 Mio. Euro auf den von der KEF anerkannten Aufstockungsbetrag entfallen. Die Programminvestitionen in Höhe von 185,1 Mio. Euro liegen fast auf dem Vorjahreswert von 185,7 Mio. Euro. Darüber hinaus fielen wie im Vorjahr Ausgaben für die Zuweisung zum Beihilfe-Deckungsstock in von der KEF genehmigten Höhe von unverändert 8,5 Mio. Euro an. Minderausgaben ergaben sich bei den Sachinvestitionen in Höhe von 0,9 Mio. Euro. Diese verteilen sich vor allem auf geringere Investitionen in den Bereichen Gebäudemanagement und Informations- und Systemtechnologie. Höhere Investitionen als im Vorjahr sind dagegen vor allem beim Bereich Produktions- und Sendebetrieb zu verzeichnen.