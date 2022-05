Jahr zwei unter Pandemiebedingungen startete unter ungünstigen Bedingungen. Deutschland befand sich erneut in einem Lockdown. Kindergärten und Schulen waren geschlossen, Einkaufen nur eingeschränkt möglich, Veranstaltungen wurden abgesagt oder fanden unter verschärften Kontaktbedingungen statt. Die Werbeeinnahmen lagen laut Nielsen Media Germany im ersten Quartal 10,3 % unter denen des Vorjahres.



Für die ZDF Werbefernsehen GmbH stand zu Beginn des Jahres die Vermarktung der UEFA EURO 2020™ und der Olympischen Sommerspiele im Fokus. Die Ausgangssituation war denkbar schwierig: Lange herrschte Unsicherheit, ob die beiden Veranstaltungen mit den Corona-Einschränkungen stattfinden könnten und ähnliches Interesse wie üblich in der Zuschauerschaft hervorrufen würden. Das Vermarktungsportfolio für beide Ereignisse wurde frühzeitig in den Markt gegeben, um zumindest auf Angebotsseite Planungssicherheit zu bieten. Mit Erfolg: Bei beiden Events wurden die Erlösziele erreicht und die zur Verfügung stehende Werbezeit war stärker ausverkauft als bei vergleichbaren Ereignissen der UEFA EM 2016™ in Frankreich und den Olympischen Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro. Kundenveranstaltungen im kleinen Kreis, die im Rahmen der UEFA EURO 2020™ vor Ort in der Fußball Arena München oder in der „sportstudio-Arena“ auf dem Mainzer Lerchenberg stattfanden, sorgten zusätzlich für viel Anklang bei den Besucher:innen.



Die Mainzelmännchen-Clips, die in der redaktionellen Verantwortung der ZDF Werbefernsehen GmbH liegen, sind wichtige Markenbotschafter für die „Neue Primetime“ zwischen 17.00 und 20.00 Uhr im ZDF Werberahmenprogramm. Auf den TV Bildschirmen wurden sie zu Beginn der Corona-Krise in den Dienst der Gemeinschaft gestellt. Spielerisch warben sie für Verhaltensweisen, die die Bevölkerung schützen sollen: #zuhausebleiben, #imhomeoffice, #maskentragen. Seither werden sie immer wieder an die aktuell im Fokus der Öffentlichkeit stehenden Situationen angepasst. Mit Beginn der Ferienzeit trugen die Mainzelmännchen am Flughafen Masken und hielten am Check-In die Abstandsregelungen ein.



In Printausgaben von Fachzeitschriften warben sie für aktuelle Angebote im ZDF Werberahmenprogramm und wiesen auf die Vorzüge der „Neuen Primetime“ hin. Diese Kampagne wurde als Bannerkampagne in den digitalen Auftritt der Fachmedien verlängert.