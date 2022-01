Jahresabschluss 2020

Die Finanzrechnung schließt bei einem Gesamteinnahmevolumen in Höhe von 488,7 Mio. Euro (Vorjahr: 437,0 Mio. Euro) und einem Gesamtausgabevolumen in Höhe von 523,6 Mio. Euro (Vor­jahr: 444,4 Mio. Euro) mit einem Gesamtergebnis von - 34,9 Mio. Euro (Vorjahr: - 7,5 Mio. Euro) ab. Der in den Ausgaben enthaltene Fehlbetrag der Ertrags- und Aufwandsrechnung in Höhe von 84,0 Mio. Euro fällt um 20,8 Mio. Euro höher aus als im Vorjahr.



Auf der Einnahmenseite ergeben sich die höheren Einnahmen vor allem bei den Posten Ver­sorgungsrückstellung und Andere langfristige Rückstellungen. Die Zuführung zur Versorgungsrückstellung fällt im Jahr 2020 um 41,9 Mio. Euro höher aus als im Vorjahr, was vor allem auf eine höhere Regelzuführung, u.a. aufgrund der Rentenerhöhung 2020 und Änderungen der steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Rahmenbedingungen, zurückzuführen ist. Die höheren Einnahmen bei den Anderen langfristigen Rückstellungen ergeben sich durch eine höhere Zuführung zur ZDF-Beihilfe­rückstellung und durch die Rückstellung zur Ausfinanzierung der Altersvorsorgeaufwendungen der IRT-Mitarbeiter*innen. Darüber hinaus sind insgesamt um 6,7 Mio. Euro geringere Abschreibungen/Abgänge zu verzeichnen, die im Wesentlichen aus der an dieser Stelle nicht mehr berücksichtigten aktivierten Vorsteuer resultieren.



Die bedeutendsten mit höheren Ausgaben verbundenen Veränderungen haben sich neben dem höheren Fehlbetrag der Ertrags- und Aufwandsrechnung bei den Programminvestitionen ergeben. Die Zuweisungen zum Versorgungsstock sind um 28,8 Mio. Euro geringer als im Vorjahr. Zugeführt werden dem Versorgungsstock 16,0 Mio. Euro. Darüber hinaus fielen wie im Vorjahr Ausgaben für die Zuweisung zum Beihilfe-Deckungsstock in von der KEF genehmigten Höhe von unverändert 8,5 Mio. Euro an. Minderausgaben ergaben sich bei den Sachinvestitionen in Höhe von 2,1 Mio. Euro, wobei ab 2020 die aktivierte Vorsteuer nicht mehr in der Finanzrechnung ausgewiesen wird. Geringere Investitionen gegenüber dem Vorjahr zeigen sich darüber hinaus vor allem beim Bereich Produktions- und Sendebetrieb. Höhere Investitionen als im Vorjahr sind dagegen vor allem bei den Bereichen Außenstudios und Informations- und Systemtechnologie zu verzeichnen. Der Fehlbetrag aus dem Ertrags- und Aufwandsplan in Höhe von 84,0 Mio. Euro wird in den Ausgaben der Finanzrechnung ausgewiesen.