A Symphony of Noise

Sendung: 13. November 2022

SWR Dokufestival - 6. Deutscher Dokumentarfilmpreis 2022 (MFG Baden-Württemberg & SWR), Stuttgart

Musikpreis des SWR, Kategorie „Musik“

(Redaktion: Kathrin Brinkmann)



Alice Schwarzer

Sendung: offen

25. Diagonale – Festival des österreichischen Films, Graz/Österreich

Großer Diagonale Preis des Landes Steiermark, Kategorie „Bester Dokumentarfilm“ an Sabine Derflinger (Regie)

(Redaktion: Kathrin Brinkmann)



Als wir Tyrannen waren

Sendung: offen

94. „Oscar“-Verleihung (academy of Motion Picture Arts and Sciences – AMPAS), Los Angeles/USA

Nominierung, Kategorie „International Feature Film“

(Redaktion: Doris Hepp)



Annette

Sendung: offen

27th Lumières International Press Awards, Paris

Best Director, Kategorie “Jury Long Métrages/Feature Film) an Leo Carax (Regie)

Best Cinematography, Kategorie “Jury Long Métrages/Feature Film an Caroline Champetier (Kamera)

Best Music, Kategorie “Jury Long Métrages/Feature Film” an Ron Mael und Russel Mael (Musik)

2022 International Cinephile Society ICS Awards, Los Angeles/Kalifornien/USA (virtuell)

Score an Ron Mael und Russel Mael (Musik)

(Redaktion: Aexander Bohr)



Antarktika

Sendung: 16. April 2021

2021 Beyond Earth Film Festival, Kolkata/Indien

Bester Dokumentarfilm

(Redaktion: Marita Hübinger)



Auf der Spur des Geldes

Sendung: 9. November 2021

28. Filmschau Baden-Württemberg - Baden-Württembergische Filmpreise 2022, Stuttgart

Baden-Württembergischer Filmpreis 2022, Kategorie „Dokumentarfilm“

(Redaktion: Susanne Mertens, Martin Pieper)



Aurora’s Sunrise

Sendung: offen

15th Asia Pacific Screen Awards (APSA), Surfers Paradise/Astralien

Asia Pacific Screen Award, Kategorie “Best Animated Film”

19th Yerevan „Golden Apricot“ International Film Festival, Jerevan/Armenien

Silver Apricot

(Redaktion: )



Black Mambas

Sendung: offen

CPH:DOX Copenhagen – International Documentary Film Festival, Kopenhagen/Dänemark

F:ACT Award

XV. Edizione Pordenone Docs Fest 2022, Pordenone/Italien

Green Documentary Award, Crédit Agricole Friul Adria

(Redaktion: Türkan Schirmer)



Borealis – Die Wälder des Nordens

Sendung: 18. Januar 2020

10th Canadian Screen Awards 2022 (Academy of Canadian Cinema & Television (ACCT)), Toronto/Kanada (virtuell)

Rob Stewart Award, Kategorie „Best Science or Nature Documentary Program or Series”

(Redaktion: Marita Hübinger)



Corsage

Sendung: offen

28th Sarajevo Film Festival, Sarajevo/Bosnien-Herzegowina

Heart of Sarajevo, Kategorie “Best Actress” an Vicky Krieps (Darstellerin)

75. Internationales Filmfestivall Cannes / Festival de Cannes, Cannes/Frankreich

Best Performance Prize, Section “Un certain regard” an Vicky Krieps (Darstellerin)

Beste Tongestaltung

66th BFI London Film Festival 2022, London/Großbritannien

Best Film Award, Kategorie „Official Competition” (Hauptpreis)

58th Chicago International Film Festival, Chicago/Illinois/USA

Silver Hugo, Kategorie “Best Performance” an Vicky Krieps (Darstellerin)

Montclair Film Festival (MFF), Montclair/New Jersey/USA

Special Jury Prize

35. European Film Awards (Europäische Filmakademie(EFA)), Reykjavik/Island

European Film Award, Kategorie „European Actress“ an Vicky Krieps (Darstellerin)

(Redaktion: Alexander Bohr, Simon Ofenloch)



Das System Nike – Siegen um jeden Preis

Sendung: 20. Juli 2021

10th Canadian Screen Awards 2022 (Academy of Canadian Cinema & Television), Toronto/Kanada (virtuell)

Canadian Screen Award, Kategorie „Best Sports Program or Series”

(Redaktion: Halim Hosny, Susanne Mertens)



Der Fall El Masri

Sendung: 31. August 2021

38. Robert Geisendörfer Preis

Medienpreis der Evangelischen Kirche in Deutschland, Leipzig

Robert Geisendörfer Preis 2022, Kategorie „Fernsehen

(Redaktion: Miriam Carbe, Martin PieperKategorie)



Der schönste Junge der Welt – Björn Andrésen: Viscontis Blauer Engel

Sendung: 1. November 2021

Prix Europa 2022, Potsdam

Prix Europa, Kategorie „Beste europäische TV-Dokumentation 2022“

(Redaktion: Sabine Bubeck-Paaz)



Der verschwundene Wald

Sendung: 20. Juli 2021

Green Screen – Internationales Naturfilmfestival Eckernförde 2022

Green Report

CineEco – Serra da Estrela International Environmental Film Festival 2022, Seia/Portugal

Special Award – Prémio da Juventude Série e Reportagem Televisiva

(Redaktion: Susanne Mertens)



Déserts

Sendung: offen

5. „European Work in Progress Cologne” (EWIP), Köln

K13 Studios Awards für Synchronisation

(Redaktion: Holger Stern)



Die albanische Jungfrau

Sendung: offen

Filmfestival Oostende (FFO), Oostende/Belgien

Publikumspreis

PriFest14 – 14. Prishtina International Film Festival, Pristina/Kosovo

Bester Film

Beste Schauspielerin an Rina Krasniqi (Darstellerin)

Bester Schauspieler an Rina Krasniqi (Darstellerin)

Redaktion: Simon Ofenloch



Die Engel von Sinjar

Sendung: Herbst 2022

20e Festival du film et forum international sur les droits humains 2022, Genf/Schweiz

Gilda Vieiro de Mello Award (Hauptpreis)

19th Millenium Docs Against Gravity Film Festival, Warschau/Polen

The Best Polish Film Award, Kategorie “Special Mention”

(Redaktion: Olaf Grunert)



Eismayer

Sendung: offen

79. Internationale Filmfestspiele Venedig 2022, Venedig/Italien

Bester Spielfilm in der „Settimana Internazionale della critica“ (Kritikerwoche)

14. Les Arcs Film Festival, Les Arcs/Frankreich

Prix du public (Publikumspreis)

Prix des Cinglés du Cinéma

(Redaktion: Lucia Haslauer (ZDF), Olaf Grunert, Martin Gerhard (ARTE), Klaus Litschinger, Susanne Spellitz (ORF))



El Eco

Sendung: offen

5. „European Work in Progress Cologne” (EWIP), Köln

K13 Studio Awards

(Redakton: Doris Hepp)



Fabian oder der Gang vor die Hunde

Sendung: offen (Kinostart 5. August 2021)

43. Bayerischer Filmpreis 2021, München

Bayerischer Filmpreis an Dominik Graf (Regie)

Bayerischer Filmpreis an Hanno Lentz (Bildgestaltung)

(Redaktion: Daniel Blum, Olaf Grunert, Andreas Schreitmüller)



Glücklich bin ich, wenn Du schläfst

Sendung: offen

5th New Delhi Film Festival NDFF 2022, New Delhi/Indien

3th Award Best Documentary Feature

(Redaktion: Claudia Tronnier, Jakob Zimmermann)



Going Circular – Kreislauf des Lebens

Sendung: 21. April 2022

2022 New York Festivals® International TV & Film Awards, New York/USA

Gold World Medal, Kategorie „Documentary/Science and Technology”

(Redaktion: Marita Hübinger)



HARKA – AUFRUHR

Sendung: offen

75. Internationales Filmfestivall Cannes / Festival de Cannes, Cannes/Frankreich

Best Performance Prize, Section “Un certain regard” an Adam Bessa (Darsteller)

(Redaktion: Doris Hepp, Jörg Schneider)



Holy Spider

Sendung: offen

75. Internationales Filmfestivall Cannes / Festival de Cannes, Cannes/Frankreich

Award for best Actress an Zar Amir Ebrahimi (Darstellerin)

19th Seville European Film Festival, Sevilla/Spanien

Best Actress Award an Zar Amir Ibrahimi (Darstellerin)

Stockholm International Film Festival 2022, Stockholm/Schweden

Bronze Horse for Best Film, Kategorie “Stockholm XXXIII Competition”

Aluminium Horse for Best Actor, Kategorie “Stockholm XXXIII Competition” an Mehdi Bajestani (Darsteller)

Oslo Films for the South, Oslo/Norwegen

Lobende Erwähnung, Katergorie “Silver Mirror Award“

(Redaktion: Holger Stern)



IL BUCO (de: „Ein Höhlengleichnis“)

Sendung: offen

35th European Film Awards (Europäische Filmakademie(EFA)), Reykjavik/Island

European Film Award, Kategorie “European Sound” an Simone Paolo Olivero, Paolo Benvenuti, Benni Atria, Marco Saitta, Ansgar Frerich und Florian Holzner (Ton)

(Redaktion: Meinolf Zurhorst, Holger Stern)



Inselwelt New York (dreiteilige Reihe)

Sendung: 6./ 7. Dezember 2021

3rd Blue Water Film Festival (BWFF) 2022, San Diego/Kalifornien/USA

Best Science Film

(Redaktion: Marita Hübinger)



Jenseits der Alpen – Am Comer See

Sendung: 1. März 2021

Finisterra Arrábida Film Art & Tourism Festival, Arrábida/Brasilien

Special Award

(Redaktion: Ann-Christin Hornberger)



Mariupolis 2(in der Reihe Lucarne – Die Spätvorstellung)

Sendung: 15. Oktober 2022

35. Verleihung Europäischer Filmpreis (Europäische Filmakademie(EFA)), Reykjavik/Island

Bester Dokumentarfilm

(Redaktion: )



Mit Lichtgeschwindigkeit zum Impfstoff – Das Projekt BioNTech

Sendung: 30. Oktober 2021

Johannna Quandt Stiftung, Bad Homburg v.d.H.

Herbert Quandt Medien Preis 2022 an Michael Schindhelm (Buch und Regie)

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Berlin

55. Deutscher Wirtschaftsfilmpreis

Dritter Preis in der Kategorie „Wirtschaft gut erklärt“

(Redaktion: Linde Dehner, Marita Hübinger)



Paradiese aus Menschenhand – Die Korallenretter der Karibik

Sendung: 21. April 2022

25. Underwater Film Festival/Belgrade, Belgrad, Serbien

Erster Preis, Kategorie „Professional Productions“

(Redaktion: Ann-Christin Hornberger)



Paradiese aus Menschenhand – Rückkehr der Moore

Sendung: 1. Mai 2022

16. Green Screen Festival – Internationales Naturfilm-Festival, Eckernförde

Nordischer Naturfilmpreis

(Redaktion: Ann-Christin Hornberger)



Perdidos En La Noche

Sendung: offen

Green Screen – Internationales Naturfilmfestival Eckernförde 2022

Nordischer Naturfilmpreis

(Redaktion: Holger Stern)



Quo Vadis, Aida?

Sendung: offen

IX Premios Dias de Cine, Madrid/Spanien (hybrid)

Premio Mejor Película Internacional (Best foreign Film)

Premio Mejor Actriz Internacional (Berst foreign Actress) an Jasna Djuricic (Darstellerin)

(Redaktion: Holger Stern)



Re: Das Attentat von Nizza – Das Leben nach dem Terroranschlag

Sendung: 4. Juni 2021

Deutsch-Französischer Journalistenpreis (DFJP) 2022, Paris/Frankreich

Deutsch-Französischer Journalistenpreis (DFJP), Kategorie „Dokumentation“ an Harriet Kloss und Markus Thöß (Autor*innen)

(Redaktion: Miriam Carbe)



Re: Durchhalten in der Krise – die Pandemie und die Psyche

Sendung: 5. Mai 2021

Deutscher Patientenkongress Depression 2022, Frankfurt

Deutscher Medienpreis Depressionshilfe 2022 an Cornelia Benne und Almut Gronauer (Autorinnen)

(Redaktion: Miriam Carbe)



Re: Italiens Olivenbäume in Gefahr – Killerbakterium breitet sich aus

Sendung: 13. November 2020

38th International Film Festival AGROFILM 2022, Nitra/Slowakei

Preis des Rektors der Slovak University of Agriculture in Nitra

(Redaktion: Miriam Carbe)



Sharaf

Sendung: offen

33. Carthage Film Festival, Tunis/Tunesien

Bestes Drehbuch

Beste Ausstattung

Bronzene Tanit (bester Spielfilm in Bronze)

(Redaktion: Simon Ofenloch)



Sultanas Dream

Sendung: offen

5. „European Work in Progress Cologne” (EWIP), Köln

TorinoFilmLab Audience Design Award

(Redaktion: Catherine Colas)



Sweet Disaster

Sendung: offen

14th Jaipur International Film Festival, Jaipur/Indien

BEST VISUAL EFFECTS AWARD, Kategorie “Feature Film”

Malta Film Festival 2022, Valetta/Malta

Best Actress an Friederike Kempter (Darstellerin)

Pendance Film Festival 2022, Toronto/Kanada

Best Director International Feature an Laura Lehmus (Regie)

5th New Delhi Film Festival NDFF 2022, New Delhi/Indien

4th Award, Kategorie “Feature Film”

2022 Omaha Film Festival, Omaha/USA

Best Narratve Feature Film

Filums ‘22 International Film Festival, Lahore/Pakistan

Best Director International Feature an Laura Lehmus (Regie)

2022 Northeast Pennsylvanian Film Festival, Waverly/Washington/USA

Best Feature Film

17th Myrtle Beach Film Festival (MBIFF 17) Filmfestival, Myrtle Beach/South Carolina/USA

Best Feature Kategorie “2nd Runner up”

17th Annual Omaha Film Festival, Omaha/Nebraska/USA

Best Feature Film

30th Arizona International Film Festival 2022, Tucson/Arizona/USA

Best First Feature

Kanab Film Fest & Food Frenzy, Kanab/Utah/USA

Best VFX

Best of the fest

20th annual Riverside International Film Festival2022 (RIFF), Riverside/Kalifornien/USA

Best Feature

Best Director an Laura Lehmus (Regie)

Individual Merit Awards For Film, Kategorie “Best Actress” an Friederike Kempter (Darstellerin)

Presidents Award

Kansas City Film Festival International 2022 (KCFFI), Kansas City/Missouri/USA

Best World Cinema Feature

2022 Richmond International Film Festival (RIFF), Richmond/Virginia/USA

Best of Festival Feature Film

Best Original Screenplay

Best Actress an Friederike Kempter (Darstellerin)

La Seconda Edizione del Omnia Film Award, Salice Terme/Lombardei/ Italien

Best Film

3rd Rabat Comedy International Film Festival, Rabat/Marokko

Le Grand Prix

2022 Wyoming International Film Festival, Wyoming/USA

Best Director Feature Film an Laura Lehmus (Regie)

New Hope Film Festival 2022, New Hope/Pennsylvania/USA

Best foreign Film

2022 Real to Reel International Film Festival, Kings Mountain/North Carolina/USA

Best Professional Feature

2022 Blue Wiskey Independent Film Festival (BWIFF), Illinois/USA

Blue Glass Awards, Kategorie “Best Supporting Actress” an Lena Urzendowsky (Darstellerin)

Blue Glass Awards, Kategorie “Best Actress” an Friedrike Kempter (Darstellerin)

Blue Glass Awards, Kategorie „Best Narrative Feature”

Massachusetts Independent Film Festival, Massachusetts/USA

Best International Feature

BRNO Filmfestival, Brno/Tschechien

Best Feature Film, Kategorie “Honorable Mention”

Golden Door International Film Festival, Jersey City/USA

Best Cinematography

Romford Film Festival, Romford/Großbritannien

Best Film

Best Cinematography

Best Supporting Actress an Lena Urzendowsky (Darstellerin)

(Redaktion: Christian Cloos, Doris Hepp, Daniela Muck(ARTE))



The Woodcutter Story

Sendung: offen

74. Internationales Filmfestival Cannes / Festival de Cannes, Cannes/Frankreich

Prix Fondation Gan à la Diffusion, Section “Semaine de la Critique”

(Redaktion: Holger Stern)



Triangle of Sadness

Sendung: offen

75. Internationales Filmfestival Cannes / Festival de Cannes, Cannes/Frankreich

Palme d‘Or

CICEA Art Cinema Award

35th European Film Awards (Europäische Filmakademie(EFA)), Reykjavik/Island

European Film Award, Kategorie „European Film”

European Film Award, Kategorie“European Director“) an Ruben Östlund (Regie)

European Film Award, Kategorie „European Scrennwriter“ an Ruben Östlund (Drehbuch)

European Film Award, Kategorie „European Actor“ an Zlatko Burić (Darsteller)

48th Los Angeles Film Critics Association Awards (LAFCA), Los Angeles/USA

Los Angeles Film Critics Association Awards, Kategorie “Best Supporting Performance” an Dolly Earnshaw de Leon (Darstellerin)

Filmkunstmesse Leipzig

Gilde Filmpreis, Kategorie “Bester Film (international)“

(Redaktion: Holger Stern)



Trom (sechsteilige Serie)

Sendung: 6./ 13. Oktober 2022

61e Festival De Television De Monte Carlo, Monte Carlo/Monaco

Golden Nymph Award, Kategorie „Jury Special Prize”

Golden Nymph Award, Kategorie „Best Actor“ an Ulrich Thomsen (Darsteller)

(Redaktion: Olaf Grunert, Ute Cappel)



Vivaldis (ungewisse) Vier Jahreszeiten – Open Air auf der Insel Delos

Sendung: 5. Juni 2022

59. Golden Prague International Television Festival, Prag/Tschechien

Czech Chrystal, Kategorie „Recordings of Concert Performance”

(Redaktion: Christopher Janssen)



Viral Dreams

Sendung: 21. Dezember 2021

37th Annual IDA Documentary Awards, Los Angeles/USA

Best Short Form Series

(Redaktion: Martin Pieper)



Why we fight? – Die Zärtlichkeit der Gewalt

Sendung: offen

14th InShadow Lisbon Screendance Festival, Lissabon/Portugal

Best Documentary Award

(Redaktion: Wolfgang Bergmann)



Wildnis Europa: Der Goldschakal

Sendung: 14. Juni 2022

19. Wlodzimierz Puchalski International Nature Film Festival, Łódź/Polen

Preis der Wyróżnienie Jury

(Redaktion: Marita Hübinger)