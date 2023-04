Ein Auf und Ab zeichnete den Werbemarkt in 2022 aus. In den ersten fünf Monaten wurden gegenüber dem Vorjahr Zuwächse verzeichnet. Ab Juni wurden kontinuierlich Verluste gemeldet. Die Werbeeinnahmen nach der Systematik von Nielsen Media Germany lagen 2022 bei 36,7 Mrd. € und damit um 3,4 % unter denen aus 2021. Dabei waren fast alle Mediengattungen von der schwierigen Wirtschaftslage betroffen. Der mit 47 % größte Anteil am Werbekuchen wurde durch die Fernsehsender erwirtschaftet. Mit einem Verlust von 5,5 % wurde für TV der größte Verlust unter den Mediengattungen ausgewiesen. Die Werbeausgaben in Print reduzierten sich auf 7,9 Mrd. €. Dabei büßten die Zeitungen 4,5 %, die Publikumszeitschriften 2,5 % an Einnahmen ein. Im Hörfunk wurde 0,6 % weniger in Werbung investiert. Selbst die Gattung Online, in den vorherigen Jahren ein beständiger Wachstumsmarkt, musste im Jahr 2022 Verluste um 3,9 % hinnehmen. In der Nielsen-Systematik werden nach wie vor nicht die Umsätze von Google, Amazon, Meta und Apple erfasst, da die Plattformbetreiber weder ihre Umsätze noch ihre Kunden melden. Mediaagenturen kennen jedoch ihre Investitionen bei diesen Anbietern. Medienberichten zufolge stiegen die Online-Umsätze weiterhin und lagen über denen des Fernsehens. Direct Mail (Werbesendungen, also Werbebriefe, Kataloge, Prospekte, Wurfzettel und Flyer) konnte den Werbeumsatz um 3,4 % auf knapp 2,6 Mrd. € steigern. Außenwerbung legte um 2,1 % zu. Das Medium Kino konnte in 2022, nachdem im Jahr 2021 die Lichtspielhäuser sechs Monate geschlossen waren, an Umsatz zulegen, erreichte aber noch nicht das Vor-Corona-Niveau. (2019: 159,9 Mio. €).



Auf der Bruttoebene gibt der Werbemarkt nur den nominalen Wert für die Werbeleistung wieder. Es werden keine Werte für Rabatte, Freispots/-schaltungen oder sonstige Kompensationen und Vergünstigungen abgezogen. Die tatsächlichen monetären Geldflüsse zwischen den Marktpartnern werden durch die Netto-Werte dargestellt. Diese werden einmal jährlich im Mai vom Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft e. V. (ZAW) für das Vorjahr veröffentlicht.